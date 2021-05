Alice Nevers 13 episodi D-Day e Gitani su Giallo – trama, cast, finale

Condividi su







Un Passo dal Cielo 6: I guardiani torna questa sera con l’episodio dal titolo Il confine. L’appuntamento è per giovedì 6 maggio alle 21:25 sulla prima rete di viale Mazzini.

Nel cast i due protagonisti principali sono Daniele Liotti ed Enrico Ianniello rispettivamente nei ruoli di Francesco Neri e Vincenzo Nappi. I due continuano ad operare nella nuova caserma della polizia a San Vito di Cadore.

Ogni settimana i telespettatori assistono alle loro imprese contro la criminalità e soprattutto li vedono come veri e propri custodi dell’ambiente che li circonda. I paesaggi infatti in cui si svolgono le vicende raccontate sono di una bellezza spettacolare e mozzafiato. Tra le vette delle Dolomiti, luoghi incontaminati, boschi e laghi alpini. Tutto fa da sottofondo alle storie raccontate che appaiono inserite in un ambiente bucolico.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente dal titolo La domesticazione dell’uomo, i telespettatori avevano visto come Dafne e Cristoph erano stati costretti ad affrontare tutte le incertezze sul proprio rapporto.

É toccato a Francesco e Vincenzo entrare in punta di piedi nelle tante contraddizioni che caratterizzavano il rapporto tra padre e figliaaa. Soltanto in questo modo sono riusciti a scoprire alcune delle verità che cercavano da tempo. Infine Vincenzo aveva fatto una sorprendente scoperta nella vita di Carolina di cui era completamente all’oscuro.

Un Passo dal Cielo 6 Il confine – trama

L’episodio che va in onda oggi di Un Passo dal Cielo 6 dal titolo Il confine è incentrato su Federica, una ragazza molto bella, giovane ma non vedente. Un giorno il padre della ragazza viene ritrovato senza vita.

Vincenzo e Francesco dovranno cercare di capire quanto è accaduto e per farlo hanno la necessità di entrare in un mondo silenzioso e tormentato di un paese di confine. Qui si scontrano tra di loro antiche rivalità ed amori segreti, in un insieme di sentimenti e di intrighi da cui sarà complicato venirne fuori.

Intanto un inatteso ritorno sconvolge la vita di Manuela e Vincenzo. Alla fine dell’episodio Francesco si avvicina lentamente alla verità su Emma, proprio quando il suo rapporto con Dafne e con la piccola Lara arriva ad una svolta che sembra definitiva.

Un passo dal cielo 6: Il confine – il cast completo

Di seguito il cast completo della sesta stagione di Un passo dal cielo

Francesco Neri – Daniele Liotti

– Daniele Liotti Vincenzo Nappi – Enrico Ianniello

– Enrico Ianniello Manuela Nappi – Giusy Buscemi

– Giusy Buscemi Carolina – Serena Iansiti

– Serena Iansiti Huber Fabricetti – Gianmarco Pozzoli

– Gianmarco Pozzoli Elda – Anna Dalton

– Anna Dalton Isabella Ferrante – Jenny De Nucci

– Jenny De Nucci Enrico Costa – Luca Chikovani

– Luca Chikovani Giorgio – Filippo De Carli

– Filippo De Carli Dafne – Aurora Ruffino

– Aurora Ruffino Emma Giorgi – Pilar Fogliati

– Pilar Fogliati Cristoph– Carlo Cecchi

Condividi su