Un Passo dal Cielo 6 Lacrime nella pioggia – trama, cast, finale

Si conclude questa sera Un Passo dal Cielo 6: I guardiani con l’episodio dal titolo Lacrime nella pioggia. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata alle 21:25.

I due protagonisti principali sono Daniele Liotti ed Enrico Ianniello nei ruoli rispettivamente di Francesco Neri e Vincenzo Nappi. Gli attori per l’ultima volta questa sera continuano ad operare nella nuova caserma di Polizia di San Vito di Cadore.

Qui affrontano la criminalità e come hanno fatto finora si trasformano in veri e propri custodi per la salvaguardia dell’ambiente che li circonda. Questo infatti è stato uno dei temi predominanti della stagione attuale.

La serie è caratterizzata da paesaggi spettacolari e di bellezza incontaminata tra le vette delle Dolomiti.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente i telespettatori avevano visto Vincenzo Nappi e Francesco Neri indagare in una comunità di monaci. Infatti, in un monastero arroccato su una montagna si era scoperto un segreto. Ed il corpo di un ragazzo era stato trovato poco distante.

Francesco aveva avuto il coraggio di guardare in faccia il suo passato mentre Vincenzo aveva cercato di aiutare Carolina a realizzare i suoi sogni.

Un Passo dal Cielo 6 Lacrime nella pioggia – trama

Nell’episodio finale dal titolo Lacrime nella pioggia il commissario Nappi continua a portare avanti delle indagini che aveva già iniziato mesi prima. In seguito, si era trovato ad indagare coinvolgendo anche sua sorella Manuela, più che mai determinata a seguire la carriera di poliziotta.

Durante queste indagini erano emersi particolari preoccupanti relativi alla morte di Emma. Vincenzo ha raccolto alcune prove che potrebbero confermare il timore di Francesco: ovvero che non si sia trattato di un incidente. Vincenzo Nappi fa di tutto per provare a nascondere le sue ricerche all’amico e collega. Francesco però scopre proprio quanto Nappi gli stava nascondendo e si sente tradito. Vincenzo chiede scusa cercando di fargli capire che il suo intento era di non arrecargli altro dolore fino a quando non fosse stato sicuro di essere venuto in possesso di prove concrete.

Manuela da parte sua, è da sempre combattuta all’idea di dover nascondere un segreto così importante a colui che tante volte l’aveva aiutata e spronata a seguire i suoi sogni.

I due fratelli provano in ogni modo a star vicino al protagonista impedendogli di cedere alla collera e alla vendetta. In questo modo lo portano verso un nuovo indizio.

Un passo dal cielo 6: Lacrime nella pioggia – il cast completo

Di seguito il cast completo della sesta stagione di Un passo dal cielo

Francesco Neri – Daniele Liotti

– Daniele Liotti Vincenzo Nappi – Enrico Ianniello

– Enrico Ianniello Manuela Nappi – Giusy Buscemi

– Giusy Buscemi Carolina – Serena Iansiti

– Serena Iansiti Huber Fabricetti – Gianmarco Pozzoli

– Gianmarco Pozzoli Elda – Anna Dalton

– Anna Dalton Isabella Ferrante – Jenny De Nucci

– Jenny De Nucci Enrico Costa – Luca Chikovani

– Luca Chikovani Giorgio – Filippo De Carli

– Filippo De Carli Dafne – Aurora Ruffino

– Aurora Ruffino Emma Giorgi – Pilar Fogliati

– Pilar Fogliati Cristoph– Carlo Cecchi

