Alice Nevers 14 episodi Morte per la Francia e Sopravvivere su Giallo

Giallo propone questa sera gli episodi Morte per la Francia e Sopravvivere che fanno parte della serie Alice Nevers 14. Dopo la conclusione della tredicesima stagione che è finita con un colpo di scena, la protagonista Alice Nevers continua le sue indagini tra impegni professionali e problemi di vita privata.

L’appuntamento questa sera è in prime time sul canale 38 del digitale terrestre. Ricordiamo che Alice Nevers è una produzione francese le cui atmosfere oscillano tra il giallo e il poliziesco. È stata trasmessa sulla principale rete francese TF1.

Alice Nevers 14 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Akim Isker che firma tutti gli episodi della stagione 14. Protagonista principale è il giudice istruttore Alice Nevers interpretata da Marine Delterme. Accanto a lei c’è il fidato assistente Fred Marquand a cui dà il volto l’attore Jean Michel Tinivelli.

Giallo continua a proporre anche nella quattordicesima stagione due episodi a puntata, ognuno della durata di 52 minuti. Il titolo completo in Italia è Alice Nevers – Professione giudice.

Alice Nevers 14 – Morte per la Francia – trama

Nel primo episodio dal titolo Morte per la Francia, Alice Nevers e Marquand devono risolvere un caso particolarmente intricato. Intanto il giudice istruttore e il suo assistente sono sotto shock per la morte di Noah avvenuta nell’ultimo episodio della tredicesima stagione. Adesso devono trovare l’assassino. Un solo indizio è a loro disposizione: un segno inciso sul muro sopra il corpo del loro amico. Si tratta di qualcosa di non ben definito che somiglia forse ad un occhio in un triangolo. Questo infatti era il simbolo degli Illuminati, una setta risalente al XVII secolo di cui tutti i giovani del quartiere sembrano aver paura.

Il caso è tanto più inquietante dal momento che è stata proprio Lea Delcourt, così strettamente legata a Marquand, a scoprire il corpo di Noah. Molto presto, nonostante le difficoltà, la Never e il suo assistente riescono a risolvere il caso ed a dare giustizia al loro amico.

Episodio Sopravvivere trama

La trama dell’episodio ruota intorno a Yann Laforge che è stato trovato col cranio fracassato in un bosco. Vicino a lui sono visibili i resti di un incendio e un coniglio scuoiato.

Le prime indagini sembrerebbero far propendere per un bracconiere, o per un senzatetto. Potrebbe essere uno di loro l’autore dell’omicidio, invece si viene a scoprire che il giovane massacrato era uno studente di medicina ed anche un padre che si stava preparando principalmente per la fine del mondo.

Per quanto riguarda l’aspetto privato Victor si trova in una situazione delicata: il padre di Alice ha trovato una foto di Chahine con moglie e figlio e gli chiede di informare immediatamente il giudice.

Alice Nevers 14 – il cast completo

Di seguito il cast della serie Alice Nevers 14 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Marine Delterme – Alice Nevers

– Alice Nevers Jean-Michel Tinivelli – Fred Marquand

– Fred Marquand Grégori Baquet – Ludo

– Ludo Alexandre Varga – Mathieu Brémond

– Mathieu Brémond Georges Claisse – Anton Avenberg

– Anton Avenberg Vincent Solignac – François Avenberg

– François Avenberg Jean Dell – Lemonnier

– Lemonnier Anne-Charlotte Pontabry – Laurence

– Laurence Sandy Lobry – Betty

– Betty Sylvie Audcoeur – Christelle Avenberg

– Christelle Avenberg Arielle Sémenoff – Hélène Kimoff

– Hélène Kimoff Laurent Olmedo – Marco Bianchi

