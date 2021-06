Alice Nevers 14 episodi Combatti e Una vita in più su Giallo – trama, cast, finale

Condividi su







Anticipazioni puntate dal 31 maggio al 4 giugno della nuova serie turca Love is in the air. L’appuntamento è su Canale 5 alle 15:30 dal lunedì al venerdì.

Protagonisti sono Eda Yildiz e Serkan Bolat interpretati rispettivamente da Hande Erçel e Kerem Bursin.

Love is in the air – anticipazioni 31 maggio

Nella prima puntata di Love is in the air 31 maggio – Eda desidera più di ogni altra cosa diventare architetto paesaggista, ma Serkan Bolat distrugge il suo sogno cancellando i fondi per la borsa di studio che avrebbe permesso ad Eda di studiare in Italia. Durante una conferenza all’università, Eda ha un faccia a faccia con Serkan e lo accusa di averle tarpato le ali. Furiosa e amareggiata, Eda si reca nel parcheggio dell’università e decide di vandalizzare l’auto di Serkan, pensando di non essere vista.

Il giovane imprenditore, protetto dai vetri oscurati della sua auto, assiste a tutta la scena e al momento opportuno apre lo sportello ed inveisce contro la ragazza. I due hanno un battibecco ed Eda, in un impeto di rabbia, afferra un paio di manette (un gadget che accompagna una partecipazione di nozze) dalla macchina di Serkan e decide di ammanettarsi a lui. Serkan ha un appuntamento importante e propone ad Eda di accompagnarlo, promettendole che dopo l’incontro di lavoro si recheranno da un fabbro che li libererà.

S1 Ep2 – Eda aiuta Serkan a convincere il signor Evren a vendergli un terreno e nel frattempo Melo, Figen e Ceren cercano disperatamente Eda, ma senza risultati. Dopo aver concluso l’accordo con Evren, Serkan e Eda si incontrano con Engin. Quest’ultimo ha portato con sé un fabbro e un muratore per togliere le manette a Serkan e Eda, ma l’unica che riuscirà nell’intendo sarà Figen, con una semplice forcina per capelli.

Eda si allontana da Serkan dicendogli che spera di non vederlo mai più, ma poco tempo dopo si rende conto che ha dimenticato il suo cellulare e la sua borsa nell’auto dell’imprenditore. Eda si reca alla Art Life per riprendere le sue cose ed ha una discussione accesa con Serkan. La sera stessa Eda incontra Cenk, ma l’incontro non va come Eda aveva sperato. Una volta tornata a casa, Melo propone a Eda un lavoro come assistente di volo e Eda accetta.

Love is in the air – anticipazioni 2-3 giugno

S1 Ep3 – Eda, dopo aver accettato di fare l’assistente di volo al posto di Melo, ha una brutta sorpresa: il cliente che dovrà accompagnare è Serkan Bolat. Arrivati a destinazione Serkan si dirige nella villa dove avrà luogo la festa di fidanzamento di Selin e Ferit, mentre Eda passa un po’ di tempo in spiaggia. A fine serata Serkan dichiara a Selin di essersi fidanzato e la ragazza rimane molto colpita da questa dichiarazione.

Serkan, molto soddisfatto di aver fatto ingelosire la sua ex, torna da Eda e non si accorge di essere seguito da Selin. Quest’ultima gli chiede di presentargli la sua “nuova fidanzata”. Eda è a dir poco sorpresa, ma sta al gioco. Una volta rimasti da soli, Eda inveisce contro Serkan chiedendogli cosa avesse in mente e ribadendo quanto lei lo detesti. Nel giro di poche ore la notizia del fidanzamento di Serkan è sulla bocca di tutti, sui social media non si parla d’altro.

S1 Ep4 – Eda, durante la presentazione del nuovo progetto ai clienti, bacia inaspettatamente Serkan davanti a tutti. L’episodio genera molte domande, sia da parte dei giornalisti presenti, che degli amici e dei familiari di entrambi i ragazzi; nessuno però sa che i due stanno stipulando un accordo segreto che li vincola a fingersi fidanzati per due mesi, in modo che Serkan possa riconquistare la sua amata Selin. Intanto Selin cerca di avere notizie su chi sia, cosa faccia e come si chiami la ragazza che ha baciato Serkan. Nel frattempo zia Ayfer viene a sapere del fidanzamento e ha quasi una crisi di nervi.

Puntata 4 giugno

S1 Ep5 – Eda incontra per la prima volta Aydan. La riunione di famiglia non va per il meglio, ma quando Eda confessa che il fidanzamento è solo una finta, Aydan si tranquillizza. Appena rientrati in ufficio Serkan incarica Eda di comprare un anello di fidanzamento. Eda si reca da un gioielliere ed acquista un anello che Serkan giudica troppo modesto. Serkan accompagna Eda in una gioielleria molto raffinata e sceglie per lei un anello a forma di fiore. Eda è entusiasta, ma precisa subito che, quando il loro rapporto lavorativo giungerà al termine, restituirà l’anello a Serkan. Nel frattempo Aydan è in fermento perché viene incaricata da Serkan di organizzare la festa di fidanzamento ed ha solo 24 ore di tempo.

Love is in the air – il cast

Di seguito il cast della serie tv Love is in the air e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Hande Erçel – Eda Yildiz

– Eda Yildiz Kerem Bürsin – Serkan Bolat

– Serkan Bolat Bige Önal – Selin Atakan

– Selin Atakan Ismail Ege Sasmaz – Kaan Karadag

– Kaan Karadag Evrim Dogan – Ayfer Yildiz

– Ayfer Yildiz Anil Ilter – Engin Sezgin

– Engin Sezgin Cagri Citanak – Ferit Simsek

– Ferit Simsek Elcin Afacan – Melek Yücel

– Melek Yücel Melisa Döngel – Ceren Basar

