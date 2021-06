I casi della giovane Miss Fisher- Il ritmo della morte su Rai 2: trama, cast, finale

Condividi su







New Amsterdam 3 torna questa sera su Canale 5 con la quarta puntata. Gli episodi che vanno in onda sono tre ed hanno rispettivamente come titoli Scelte radicali, Calo di pressione e Quando crolla tutto. Ecco quanto accade dopo la puntata di sette giorni fa.

New Amsterdam 3 quarta puntata

La trama del primo episodio: Scelte radicali

Max deve convincere una paziente nativa americana ad accettare una flebo che potrebbe salvarle la vita, ma in cambio lei chiede di cambiare nome al New Amsterdam, simbolo dello sterminio dei suoi antenati a opera degli Olandesi.

La dottoressa Lució decide per una riorganizzazione dei reparti che prevede una forte penalizzazione per Oncologia, ma Helen non ci sta. Un paziente con problemi polmonari mette a dura prova le abilità diagnostiche di Lauren e Floyd, che grazie a lui scoprono l’esistenza del poliamore.

Calo di pressione, trama

New York è nella morsa del caldo e Max si rende conto che il New Amsterdam non fa abbastanza per contrastare il riscaldamento globale. Si lancia dunque in una compagna per combattere il cambiamento climatico adottando misure più sostenibili per l’ambiente ma insostenibili per il personale medico, costretto a dover lavorare senza guanti e a somministrare nei reparti pasti non graditi ai pazienti.

Questo provoca contrasti sia con Sharpe, già provata dai continui litigi con Mina, che con Bloom, nonostante la sua fin troppo rilassante settimana di ferie passata a casa con Leyla. Max però non demorde e riuscirà a far accettare a tutti le sue nuove politiche ambientali.

Quando crolla tutto, trama

A causa di una perdita, crolla il soffitto del Pronto Soccorso, inondando medici e pazienti. Dopo la comparsa di alcuni sintomi viene appurato che si tratta di una sostanza chimica corrosiva. Mentre Max perlustra l’ospedale in cerca dell’origine dello sversamento, la Bloom fa evacuare il reparto e sottopone tutti a una doccia di decontaminazione.

Una paziente arrivata in Pronto Soccorso con delle cesoie da giardino nell’addome rischia la vita a causa dell’esposizione alla sostanza chimica e Reynolds non sa come aiutarla. Alla fine di una giornata terribile, Max riceve una notizia devastante da sua suocera.

New Amsterdam 3 – il cast completo

Di seguito il cast della serie New Amsterdam 3 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Ryan Eggold – Dr. Max Goodwin

– Dr. Max Goodwin Janet Montgomery – Dr. Lauren Bloom

– Dr. Lauren Bloom Freema Agyeman – Dr. Helen Sharpe

– Dr. Helen Sharpe Jocko Sims – Dr. Floyd Reynolds

– Dr. Floyd Reynolds Tyler Labine – Dr. Iggy Frome

– Dr. Iggy Frome Anupam Kher – Dr. Vijay Kapoor

– Dr. Vijay Kapoor Daniel Dae Kim – Dr. Cassian Shin

– Dr. Cassian Shin Megan Byrne – Gladys

– Gladys Christine Chang – Dr. Agnes Kao

– Dr. Agnes Kao Mike Doyle – Martin McIntyre

– Martin McIntyre Peter Jay Fernandez – Nelson Peña

– Nelson Peña Maury Ginsberg – Dr. Leland Clark

– Dr. Leland Clark Keren Lugo – Dr. Diana Flores

– Dr. Diana Flores Alejandro Hernandez – Casey Acosta

– Casey Acosta Raphael Sbarge – Capitano Dane Starks

– Capitano Dane Starks Shereen Ahmed– Shenaz Shetty

