Il Paradiso delle Signore Massimo Poggio su Ezio Colombo: Al centro di un grande intrigo

Il Paradiso delle Signore: Massimo Poggio parla di Ezio Colombo, il personaggio che interpreta nella serie tv di Rai 1. Tra intrighi, nuove clamorose rivelazioni e eventi inaspettati prosegue quindi la narrazione delle vicende dell’amatissima soap opera.

Il Paradiso delle signore 6 è iniziato a metà settembre. E da poche settimane è entrato in scena un nuovo personaggio: Ezio Colombo, interpretato da Massimo Poggio. Nella soap opera in quota Rai 1, Colombo, oltre ad essere il padre di Stefania, è anche il nuovo direttore commerciale della Palmieri.

Di lui si era parlato nella precedente stagione, ma non si era mai palesato. La zia di Stefania lo ha sempre chiamato Teresio e non Ezio. Ma l’attore Massimo Poggio ha fatto qualche rivelazione inedita sul suo personaggio e sulla sua vita.

Poggio ha spiegato che il padre della Venere ha una nuova compagna e, nella fiction Rai, è al centro di un intrigo. Anche se l’arrivo a Milano del padre, ha rallegrato non poco Stefania, cosa diversa è stata per Gloria Moreau, madre della Venere e sua moglie.

Un matrimonio il loro che, seppur finito, non si era mai interrotto giuridicamente, poiché Gloria aveva abbandonato il tetto coniugale quando Stefania era molto piccola. Massimo Poggio ha dichiarato: ”Ezio, che è sempre stato chiamato Teresio, si è rifatto una vita e ha una nuova compagna”.

Ma la new entry sarà anche al centro di un giallo. L’attore ha rivelato che il suo personaggio ‘‘è al centro di un grande intrigo che mette in moto tante dinamiche delle quali non posso anticipare di più”. Si sa già che Gloria in passato faceva l’ostetrica e, un giorno, si era trovata di fronte ad una scelta durante un parto difficile, cioè quella se salvare la madre o il suo bambino.

In quel momento la mamma di Stefania aveva deciso di salvare la vita alla donna, andando contro la legge. Per non compromettere la buona reputazione della sua famiglia e proteggere il marito e la figlia, Gloria era andata via da casa e il signor Colombo, aveva fatto credere alla Venere che sua mamma era morta.

Il Paradiso delle signore Massimo Poggio entra nel cast

La new entry ha raccontato di essere stato accolto molto bene nel cast della popolare serie tv di R ai 1. ”Ero consapevole di salire su una macchina che viaggia veloce, una macchina anche molto complessa dal punto di vista organizzativo” ha confessato l’attore.

L’interprete ha aggiunto che la produzione della fiction Rai fa un lavoro molto preciso ed attento, in tal senso le sue parole: ‘Le giornate sono molto lunghe sul set e se non ci fosse un’atmosfera così accomodante sarebbe difficile affrontare certi ritmi”.

Colombo al centro di nuovi intrighi

Quali sono gli intrighi di cui sarà protagonista Colombo al Paradiso delle Signore? Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Ezio ormai si è trasferito a casa di Silvia. Insieme a lui si sono trasferite anche Veronica (Valentina Bartolo), la nuova compagna, e la figlia della donna, Gemma (Gaia Bavero).

Casa Cattaneo quindi è ormai diventata casa Colombo. Tra Stefania (Grace Ambrose) e la sorellastra i rapporti però non andranno bene. Gelosie e ostilità renderanno difficile la formazione di questa nuova famiglia. La Venere racconta, poi, alle sue colleghe della serata trascorsa con Veronica e Gemma.

A Gloria non rimane quindi che la conferma che Ezio vuole formare una nuova famiglia; l’uomo, infatti, propone a sua figlia di trasferirsi a Casa Colombo.

