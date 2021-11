Il Cacciatore 3 episodi La caccia invisibile e Ciao Saverio – trama, cast, anticipazioni

Condividi su







Rai 2 propone oggi Il Cacciatore 3 con gli episodi dai titoli rispettivamente La caccia invisibile e Ciao Saverio. Si tratta di una serie in otto episodi raggruppati due a puntata.

Le atmosfere sono drammatiche e thriller. La durata di ogni episodio è di 50 minuti circa. La produzione è italiana e l’anno di realizzazione è il 2021.

Il Cacciatore 3 La caccia invisibile e Ciao Saverio – regia, protagonisti, dove è girato

A firmare la terza stagione della serie ci sono Davide Marengo e Fabio Paladini. Il primo è alla regia degli episodi 1,2, 3 e 5. Il secondo invece i restanti episodi, ovvero 4,6,7 e 8.

Protagonisti principali sono Saverio Barone e Andrea Elia interpretati rispettivamente da Francesco Montanari e Roberto Citra. Nel cast anche Francesca Inaudi nel ruolo di Francesca Lagoglio. Inoltre è presente anche Peppino Mazzotta che dà il volto a Nicola Calipari.

La serie è liberamente tratta dal libro Il cacciatore di mafiosi firmato da Alfonso Sabella. La produzione è della Cross Productions e Beta Film per Rai Fiction.

Le riprese si sono svolte in Italia, principalmente a Palermo e zone limitrofe. Alcune sceme hanno avuto come set la città di Alghero in Sardegna. Infine altre scene sono state girate a Roma e in particolare ad Ostia.

Il Cacciatore 3 La caccia invisibile – trama

Nel primo episodio dal titolo La caccia invisibile, Saverio Barone decide di lasciare il pool antimafia. Si accerta però che Paola porterà avanti le battaglie in procura dopo che lui sarà andato via. A questo punto al PM non resta che catturare Pietro Aglieri. Infatti Barone ha compreso che Pietro Aglieri è il vero pericolo per il futuro.

A Cosa Nostra Bernardo Provenzano rappresenta oramai il passato, mentre l’organizzazione mafiosa con Aglieri si proietta nell’età moderna. Saverio Barone sa però che al momento Provenzano è ancora il capo incontrastato, come lo stesso Provenzano fa capire continuamente.

Dopo essersi ripreso rapidamente dall’operazione, Provenzano ordina a Davide di uccidere il medico che l’ha operato. Il giovane esegue l’ordine ma morirà lo stesso perché ha agito contravvenendo alle regole imposte da Provenzano.

L’omicidio del ragazzo rappresenta la pista decisiva per Saverio e i suoi perché viene così rivelata l’ubicazione del rifugio di Aglieri.

Ciao Saverio – trama

Nel secondo episodio dal titolo Ciao Saverio, Pietro Aglieri è intenzionato a vendicare la morte di Davide, uccidendo lo stesso Bernardo Provenzano. L’anziano ed esperto boss si accorge di questo proposito ed allora gli rivela che sono i suoi contatti politici in tessuti a Roma a proteggerlo. Pietro Aglieri ne rimane sorpreso.

Intanto Saverio e la sua squadra hanno individuato l’area nella quale si nasconde Pietro Aglieri. Ma il territorio da setacciare è troppo vasto.

Dopo aver ricevuto la foto di un uomo di spalle il cui profilo somiglia al latitante, Paola vorrebbe intervenire. Saverio Barone però alla sua ultima operazione nell’antimafia teme di poter sbagliare ed è più prudente.

Il Cacciatore 3 – il cast completo

Di seguito il cast del film Il Cacciatore 3 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Saverio Barone – Francesco Montanari

Andrea Elia – Roberto Citran

Paola Romano – Linda Caridi

Pietro Aglieri – Gaetano Bruno

Diego Navarra – Giorgio Caputo

Francesca Lagoglio – Francesca Inaudi

Leonardo Zaza – Marco Rossetti

Giada Stranzi – Miriam Dalmazio

Bernardo Provenzano – Marcello Mazzarella

Vito Vitale – Paolo Ricca

Nicola Calipari – Peppino Mazzotta

Davide – Danilo Arena

