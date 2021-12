Tutta colpa di Freud serie tv Canale 5 – Anticipazioni primo episodio

Condividi su

Oggi, mercoledì 1 dicembre, va in onda su Canale 5 la prima puntata della serie tv Tutta colpa di Freud.

L’appuntamento in prima tv è ogni mercoledì dall’ 1 al 22 dicembre alle ore 21.20 per un totale di otto puntate. Disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Tutta colpa di Freud serie – Regia, produzione, cast tecnico

Tutta colpa di Freud è la nuova serie tv che nasce dopo il film omonimo del 2014. Una versione estesa del film era già stata trasmessa il 17 e 18 dicembre 2014, sempre su Canale 5, sotto forma di miniserie televisiva. Anche in questo caso, l’ideazione è di Paolo Genovese, ora accompagnato da Chiara Laudani e Carlo Mazzotta.

Regia di Rolando Ravello, produzione di RTI, Lotus Production, Prime Video. La serie è stata distribuita originalmente da Prime Video il 26 febbraio 2021. Le musiche sono di Maurizio Filardo, noto per essere direttore artistico e d’orchestra del Festival di Sanremo, nonché compositore di gran parte della filmografia di Paolo Genovese e Massimiliano Bruno.

Tutta colpa di Freud serie – Trama generale della serie

Francesco è uno psicoanalista milanese, che ha cresciuto da solo tre figlie particolari: Sara, in procinto di sposarsi, Marta, ricercatrice universitaria, ed Emma, appena uscita dal liceo e amante dei social.

Dopo che anche Emma lascia la casa paterna, Francesco si sente solo e costretto ad andare lui stesso in terapia. Improvvisamente, le tre figlie, dopo una serie di eventi, tornano a vivere con lui e così Francesco si ritrova a gestire una situazione inaspettata. Intanto, oltre a cercare di risanare la vita dei suoi pazienti, deve iniziare a farlo anche con la sua.

Trama del primo episodio

Francesco Taramelli, psicanalista, è padre di Marta, Sara ed Emma. Quest’ultima, la più piccolina, ha come sogno di diventare influencer. Vista la sua partenza per Londra, Francesco viene colto da un attacco di panico, che lo mette sulla strada della bella psichiatra Anna. Lo psicanalista non accetta la diagnosi della dottoressa, e resta convinto che il suo malore sia un principio di infarto.

Intanto Marta, dottoranda con laurea con lode in Archeologia, nonché sempre molto ansiosa e piena di sensi di colpa, è anche amante del preside della sua facoltà. Proprio per causa sua, non vince i fondi di ricerca che le spettavano e, inoltre, viene sfrattata dalla moglie stessa del suo amante. Sara, invece, sta per sposare Filippo, nonostante un passato più vicino alle donne. Infatti, durante le preparazioni del matrimonio, s’invaghisce della wedding planner Niki.

Francesco dopo esser tornato a casa dall’ospedale, manifesta dispiacere per la sua solitudine, consapevole che ormai le sue tre figlie sono tutte lontane da lui. Questa idea, però, si ribalta completamente a partire da Emma, che dopo aver incontrato all’aeroporto Claudio, un agente nel mondo social, decide di non partire più con lui e ritorna, così, a casa del padre. Lo stesso fa Marta, ormai senza una casa, e così come Sara, che tradisce il suo futuro sposo con Niki, portandola proprio nella casa del padre.

Cast

Claudio Bisio : Francesco Taramelli

: Francesco Taramelli Claudia Pandolfi : Anna Cafini

: Anna Cafini Max Tortora : Matteo De Tommasi

: Matteo De Tommasi Caterina Shulha : Sara Taramelli

: Sara Taramelli Marta Gastini : Marta Taramelli

: Marta Taramelli Demetra Bellina : Emma Taramelli

: Emma Taramelli Luca Bizzarri : Claudio Malesci

: Claudio Malesci Lana Vladi : Niki

: Niki Valerio Morigi: Filippo

Filippo Luca Angeletti : Ettore Ascione

: Ettore Ascione Magdalena Grochowska : Angelica

: Angelica Stefania Rocca : Chiara Leonardi

: Chiara Leonardi Giuseppe Spata : Riccardo Della Martire

: Riccardo Della Martire Giancarlo Previati : Giacomo

: Giacomo Elisabetta Coraini : Ginecologa di Sara

: Ginecologa di Sara Silvia Cohen : Elide

: Elide Lele Vannoli : Ricettatore

: Ricettatore Michelangelo Pulci : Andrologo

: Andrologo Herbert Ballerina: Giulio