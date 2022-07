Prisma serie tv, l’ideatore di Skam torna a raccontare l’adolescenza per Amazon Prime Video

Condividi su

Nell’autunno del 2022, su Amazon Prime Video, arriverà la serie tv Prisma. Al momento non è stata comunicata la data ufficiale di rilascio del prodotto seriale. Quest’ultimo, comunque, sarà visibile non solo in Italia ma anche in altri 140 paesi nel mondo.

Prisma serie tv, il regista sarà Ludovico Bessegato

Prisma, nuova serie tv di Amazon Prime Video, appartiene al genere del dramma adolescenziale. L’intero prodotto conterrà, nella prima stagione, otto puntate. Il regista della serie è Ludovico Bessegato, già curatore di Skam Italia. Quest’ultimo titolo, in onda su Netflix, è divenuto nel tempo un vero e proprio successo, specie nel pubblico di giovanissimi.

L’autrice della serie tv Prisma è Alice Urciolo. La casa di produzione, invece, è la Cross Production. Entrambi hanno già lavorato con Bessegato proprio nella produzione di Skam. Attualmente non è chiaro se Prisma abbia già in cantiere delle stagioni successive alla prima. L’ambientazione del racconto è la città di Latina e il prodotto è il frutto di lavoro durato oltre due anni.

Prisma serie tv, la trama

Per quanto riguarda la trama, la serie tv Prisma avrà al centro il racconto dell’adolescenza. Età, questa, tanto affascinante quanto complessa. I protagonisti delle puntate saranno Marco e Andrea, due gemelli. Questi, nonostante siano identici nell’aspetto fisico, in realtà hanno tra loro delle enorme differenze.

Durante gli episodi, Marco e Andrea saranno chiamati ad affrontare un percorso che li porterà a riscoprire loro stessi. Tale destino spetterà anche al loro gruppo di amici, tutti giovanissimi e alla ricerca del loro posto nel mondo. Numerose le tematiche che saranno affrontate durante la serie tv Prisma. Come si evince dal trailer si parlerà ampiamente dell’omosessualità. Tra i temi presenti nel prodotto di Amazon Prime Video vi saranno anche la disabilità e lo sport.

Il cast

La serie tv Prisma avrà, nel cast, molti attori giovani. Il protagonista sarà Matteo Carrano, che interpreta entrambi i gemelli. Nel cast del prodotto c’è Lorenzo Zurzolo, probabilmente l’attore più famoso dell’intera produzione. L’attore, classe 2000, in carriera ha già recitato in diversi film importanti. Tra questi Eo, Sotto il sole di Riccione e Morrison. La notorietà, per Zurzolo, è però arrivata grazie alla serie Baby, andata in onda su Netflix. Proprio per il suo lavoro in tale titolo, l’attore, lo scorso aprile, ha ricevuto il Next Generation Award come miglior interprete under 30. Tale riconoscimento gli è stato consegnato durante il Monte Carlo Film Festival.

Nel cast della serie tv di Amazon Prime Video ci sono anche Chiara Bordi (Miss Italia 2019), Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Andrea Giannini e LXX Blood. Presente, poi, Caterina Forza (già nella pellicola 3/19) e Matteo Scattaretico (cortometraggio Figli della Lupa). Infine, nel cast di Prisma figurano Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Nico Guerzoni e Flavia Del Prete.