Chicago PD 18 luglio, trama e anticipazioni: al via la nona stagione con protagonista il tenente Hank Voight

Lunedì 18 luglio, dalle ore 21:20 su Italia 1, vanno in due nuove puntate di Chicago PD. Gli episodi trasmessi saranno i primi della nona stagione. Mediaset, a differenza di quanto accaduto negli scorsi anni, ha infatti scelto di trasmettere, in chiaro, due diverse stagioni nella stessa estate. Tale decisione, probabilmente, è stata dettata dalla ridotta durata dell’ottava stagione, composta da soli 16 episodi a causa del Covid-19.

Chicago PD 18 luglio, le puntate finali dell’ottava stagione hanno raccolto ottimi dati di ascolto

Chicago PD, anche nella nona stagione al via il 18 luglio, è stata creata da Dick Wolf e Matt Olmstead. La produzione, invece, è curata dalla NBC. Le ultime puntate dell’ottava stagione, andate in onda lunedì 11 luglio, hanno ottenuto ottimi dati di ascolti. I due episodi, infatti, hanno registrato una media di 1.2 milioni di telespettatori, per una share del 7,6%.

I protagonisti di Chicago PD 9 saranno nuovamente gli agenti del 21esimo distretto del dipartimento di polizia. A guidare la squadra il tenente Hank Voight, interpretato da Jason Beghe. Tra i protagonisti i personaggi di Jay Halstead (Jesse Lee Soffer), Kim Burgess (Marina Squerciati), Hailey Upton (Tracy Spiridakos) e Adam Ruzek (Patrick John Flueger) e Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins).

Chicago PD 18 luglio, la trama del primo episodio

Il primo episodio di Chicago PD del 18 luglio si intitola Tutto finito. Il pubblico ritroverà l’agente Kim Burgess ricoverata presso il Chicago Med. Il membro dell’Intelligence è rimasta gravemente ferita durante l’ultima puntata dell’ottava stagione e, per questo motivo, dovrà lottare per sopravvivere. Ruzek, nel frattempo, vivrà in apprensione per la collega e dovrà prendersi cura della piccola Makayla.

Intanto, la squadra guidata dal tenente Voight sarà chiamata a continuare le proprie indagini. In particolare, gli agenti saranno ancora sulle tracce di Sam. Una svolta si avrà quando inizieranno a sospettare che possa aver lasciato la città. Sam, nel farlo, potrebbe essere stato aiutato da Mark Irwin, un suo conoscente.

La trama del secondo e ultimo episodio

Il secondo e ultimo episodio di Chicago PD in onda il 18 luglio si intitola Rabbia. La protagonista della puntata è Ava, un’informatrice per la narcotici. Ava sceglierà di collaborare con la squadra dell’Intelligence. A tal proposito, l’informatrice parteciperà a un incontro con i G-Park-Lords: l’obiettivo sarà di ottenere importanti informazioni sul destino di un grosso carico di droga.

Qualcosa, durante l’episodio di Chicago PD del 18 luglio, non andrà però per il verso giusto. Ava, infatti, sarà prima abusata e poi uccisa. Poco dopo, la squadra di Intelligence sarà chiamata a indagare anche sul caso di Sara, anch’essa violentata ma, a differenza di Ava, sopravvissuta. Gli agenti, presto, sospetteranno che i due casi potrebbero essere legati tra loro.