Sei sorelle: le trame degli episodi dal 18 al 22 luglio 2022

Ecco le anticipazioni 18-22 luglio 2022 della serie di Rai 1 dal titolo Sei sorelle. Si tratta di un prodotto di genere sentimentale con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Spagna, l’anno di realizzazione è il 2015 e la serie viene proposta dalla principale rete di viale Mazzini nella collocazione originariamente occupata da Il Paradiso delle Signore.

Sei sorelle 18-22 luglio 2022 – anticipazioni

Don Ricardo non riesce a fidarsi di Salvador e così corrompe un operaio della fabbrica per sapere ciò che avviene al suo interno. Intanto German confessa il suo amore ad Adela e le comunica che ha deciso di lasciare sua moglie. Francisca, invece, incontra il maestro Tabuyo per il provino.

Sei sorelle trama episodio 19 luglio

Le Silva tornano in fabbrica dopo l’allontanamento di Don Ricardo. Nel frattempo, Celia sembra avere seri problemi con Joaquin, mentre Miguel chiede la mano di Petra. Carolina, invece, cerca disperatamente un modo per salvare il suo matrimonio.

Trama episodio 20 luglio

La presenza della terribile zia Adolfina è ormai insopportabile per le sei sorelle. Intanto, Rodolfo inizia a maltrattare Blanca: il ragazzo non sopporta più la promessa sposa, essendo innamorato di Victoria. Quest’ultima, invece, sta provando a sedurre Cristobal. Per finire, tra gli spettatori della performance de La Bella Margarita c’è anche il maestro Tabuyo.

Sei sorelle trama episodio 21 luglio

Blanca perdona Rodolfo, nonostante il modo in cui l’ha trattata sia stato terribile. Nel frattempo, Diana e Salvador architettano un piano per convincere zia Adolfina che Don Fernando sia ancora vivo. Donna Dolores, invece, cerca di aiutare Carolina a salvare il suo matrimonio con German. Trama episodio 22 luglio

Blanca sta riflettendo da giorni su come poter far riconciliare Rodolfo e Cristobal, peccato che lei non conosca i reali motivi del loro litigio. Intanto, zia Adolfina riceve una telefonata da “Don Fernando“; le conseguenze saranno disastrose. Adela, invece, scopre che Carolina aspetta un figlio da German. Per finire, Celia dice addio a Joaquin, il quale non la prendere per niente bene.

Sei sorelle 18-22 luglio 2022: il cast completo

Il cast completo e i relativi personaggi interpretati dagli attori.

Celia Freijeiro : Adela Silva Torrealba

: Adela Silva Torrealba María Castro : Francisca Silva Torrealba

: Francisca Silva Torrealba Mariona Tena : Blanca Silva Torrealba

: Blanca Silva Torrealba Marta Larralde : Diana Silva Torrealba

: Diana Silva Torrealba Candela Serrat : Celia Silva Torrealba

: Celia Silva Torrealba Carla Díaz : Elisa Silva Torrealba

: Elisa Silva Torrealba Álex Adrover : Salvador Montaner

: Salvador Montaner Álex Gadea : Cristóbal Loygorri del Amo

: Cristóbal Loygorri del Amo Fernando Andina : Rodolfo Loygorri del Amo

: Rodolfo Loygorri del Amo Emilio Gutiérrez Caba: don Fernando