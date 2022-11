Terra Amara anticipazioni episodi dal 21 al 26 novembre 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni della serie tv Terra amara in onda su Canale 5 per la settimana 21-26 novembre. Giorno per giorno le trame dettagliate dal lunedì al venerdì.

Terra amara 21-26 novembre – anticipazioni

Fekeli scopre che Husamettin, dopo la testimonianza, andò a vivere in una bella casa a Develi. Comincia così a sospettare che la casa gli sia stata regalata per aver testimoniato il falso.

Terra amara trama episodio 22 novembre

Demir vuole cacciare Yilmaz da Cukurova. Demir incarica Sait di cercare Ali Riza Citci, che è l’unico in vita di quelli che ne determinarono la condanna.

Trama episodio 23 novembre

Un incidente costringe Demir in fin di vita, e mette in crisi le convinzioni di Zuleyha. Fekeli escogita un piano ingegnoso per non perdere la fiducia di Yilmaz.

trama episodio 24 novembre

Zuleyha progettava la fuga con Yilmaz, ma colpita dall’atto eroico di Demir e afflitta dai sensi di colpa, decide di restare al fianco del marito.

Terra amara episodio 25 novembre

Yilmaz ha cominciato a nutrire interesse per la dottoressa Mujgan, ma prima di iniziare una relazione con lei deve capire se il suo cuore sia davvero libero, e così incontra Zuleyha.

Episodio 26 novembre

Yilmaz decide di voltare pagina e invita Mujgan a cena fuori. Al ristorante, arrivano anche Demir e Zuleyha. Lei, vedendo Yilmaz con la dottoressa, si sente male.

Gaffur, recatosi a Maras, va alla ricerca di Ali Riza Citci. Gaffur riesce a trovare l’uomo, ma sorprende Sait mentre esce dal negozio di proprietà di Citci.

Terra amara 21-26 novembre: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Terra amara e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Hilal Altınbilek : Züleyha

: Züleyha Uğur Güneş : Yılmaz Akkaya

: Yılmaz Akkaya Sibel Taşçıoğlu : Şermin Yaman

: Şermin Yaman Bülent Polat : Gaffur Taşkın

: Gaffur Taşkın Aras Şenol : Çetin Ciğerci

: Çetin Ciğerci Serpil Tamur : Azize Saraçoğlu

: Azize Saraçoğlu Yeliz Doğramacılar : Füsun

: Füsun Selin Yeninci : Saniye Taşkın

: Saniye Taşkın Selin Genç : Gülten Taşkın

: Gülten Taşkın Polen Emre : Fadik Kaya

: Fadik Kaya Mustafa Açılan : Veli

: Veli Murat Ünalmış : Demir Yaman

: Demir Yaman Furkan Palalı : Fikret Fekeli

: Fikret Fekeli Vahide Perçin : Hünkar Yaman

: Hünkar Yaman Kerem Alışık : Ali Rahmet Fekeli

: Ali Rahmet Fekeli Melike İpek Yalova : Müjgan Hekimoğlu

: Müjgan Hekimoğlu Nazan Kesal : Sevda Çağlayan

: Sevda Çağlayan Vahide Perçin: Hünkar Yaman