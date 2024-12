Terra Amara puntata 22 febbraio: trama, cast e curiosità

Canale 5, giovedì 22 febbraio, propone in prima serata un nuovo appuntamento di Terra Amara. Continua, dunque, la programmazione tv in prime time della soap turca, che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda tutti i giorni anche il pomeriggio.

Terra Amara 22 febbraio, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Nel lungo elenco di sceneggiatori, invece, ci sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova.

Terra Amara 22 febbraio, la trama

La puntata del 22 febbraio di Terra Amara inizia con la disperazione di Cetin. L’uomo piange sulla tomba della sua amata Gulten. Il personaggio interpretato dall’attore Aras Senol, in particolare, è convinto che dopo la morte della donna la sua vita non abbia più alcun senso.

Intanto, nella Villa Yaman procede il recupero della piccola Uzum, le cui condizioni sono in netto miglioramento dopo l’incidente accaduto negli scorsi episodi. Hakan approfitta dell’uscita dall’ospedale della giovane per andare a trovarla e portarle un regalo. In contemporanea, arriva in Villa anche Fikret, che alla vista di Hakan rimane stupito. Il protagonista, infatti, è convinto che l’uomo controlli da vicino tutti gli spostamenti di Zuleyha. Seppur con qualche titubanza iniziale, Fikret decide di parlare di questi suoi dubbi a Cetin, che lo invita ad ascoltare il suo cuore e ad insistere con Zuleyha.

Spoiler finale

Nel corso di Terra Amara del 22 febbraio, Zuleyha riceve una telefonata da Ekrem, che le comunica che al mulino è avvenuto un grave incidente. La protagonista, allora, si mette in macchina e prova a recarsi subito sul posto. Tuttavia, è fermata da Erdil e Ozhan, che la portano da Colak. Quest’ultimo, con la complicità di Vahap, ha ideato un piano per entrare nelle grazie di Zuleyha. Un evento inaspettato, però, rischia di cambiare tutte le carte in tavola.

Terra Amara 22 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata di Terra Amara, visibile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.