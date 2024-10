The Family, le trame della prima settimana di messa in onda, dall’8 al 12 luglio

Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio, su Canale 5, debutta The Family. Si tratta dell’ennesima soap opera originaria della Turchia, in onda tutti i giorni dalle 14:45 alle 15:40 circa.

The Family 8 12 luglio, regista e dove è girata

The Family, al via nel nostro paese lunedì 8 luglio, è una produzione originale di Ay Yapim e di Warner Bros. International Television Production. Ideata da David Chase, si tratta dell’adattamento turco di I Soprano, celebre serie tv statunitense trasmessa su HBO dal 1999 al 2007.

Coloro che curano la regia delle puntate sono Ahmet Katiskiz e Gokcen Usta. La sceneggiatura, invece, è firmata da Ali Kobanbay ed Hakan Bonomo. Trasmessa in patria per la prima volta nel 2023 con il titolo Aile, la fiction è girata ed ambientata in Turchia.

La prima stagione, nel nostro paese, è composta da 39 episodi. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa un’ora ciascuno. La rete ammiraglia del Biscione li trasmette tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45.

The Family 8 12 luglio, la trama

In The Family di lunedì 8 luglio, il pubblico ha modo di conoscere il protagonista Aslan Soykan. Quest’ultimo è a capo della famiglia criminale più nota di Istanbul. In apparenza, l’uomo sembra deciso a mandare avanti gli affari illeciti. Le sue convinzioni, però, vacillano quando incontra la psicologa Devin.

Nell’appuntamento di martedì, i due protagonisti approfondiscono la conoscenza, cenando insieme e passando una serata insieme. Intanto, però, Aslan ha dei problemi personali. Il suo rapporto con la mamma è sempre più teso e la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente.

Nell’episodio di The Family di mercoledì, Aslan e Devin sono oramai fidanzati. La loro unione non è ben vista dalla mamma del personaggio principale, che decide di assoldare una persona per pedinare la ragazza. Per evitare che la situazione degeneri, Aslan sceglie di presentare Devin alla madre.

Spoiler finale

La settimana dall’8 al 12 luglio di The Family va avanti il giovedì, quando Aslan è alla ricerca di soluzioni che possano migliorare l’immagine della sua famiglia. A tal proposito, valuta di instaurare una collaborazione con Atilla, un ragazzo che ha preso il controllo dell’azienda che apparteneva allo zio del protagonista.

Infine, il venerdì, Aslan è talmente innamorato da chiedere la mano di Devin. Lei, stupita, non si sente pronta per un passo del genere e rifiuta. Inevitabilmente, ciò provoca una grande tensione fra i due, che culmina con la decisione di lui di interrompere la relazione.

The Family 8 12 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante The Family, soap opera turca in onda su Canale 5 e in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.