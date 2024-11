Squadra Speciale Colonia 19 21 agosto, le trame

Rai 2, da lunedì 19 a mercoledì 21 agosto, trasmette le ultime tre puntate di Squadra Speciale Colonia 16. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è visibile in prima visione, dalle 15:30.

Squadra Speciale Colonia 19 21 agosto, regista e dove è girata

La sedicesima stagione di Squadra Speciale Colonia è una produzione originale della Germania. La società che ha realizzato la fiction è Network Movie Film. Come intuibile dal titolo, la trama è ambientata nella città tedesca Colonia, dove si sono svolte le riprese.

La puntata di Squadra Speciale Colonia del 19 agosto si intitola Mostro. In esso, un pugile appena uscito dal carcere incontra una giovane ragazza. Quest’ultima lo seduce e i due passano la notte insieme. La mattina dopo, quando l’uomo si sveglia, scopre che la donna, sdraiata al suo fianco, è morta. Inevitabilmente, l’ex detenuto diventa immediatamente il principale sospettato per l’omicidio.

Squadra Speciale Colonia 19 21 agosto, la trama del martedì

Il martedì, Rai 2 propone Indifeso di Squadra Speciale Colonia. In tale appuntamento, un fotografo è in gravi condizioni economiche e decide di provare a risollevare gli affari agendo in maniera illegale. Infatti, effettua alcune foto di nudo a ragazze minorenni. Quel che non sa è che fra le varie vittime c’è anche la fidanzata del figlio.

Cosa succede nell’ultima puntata del mercoledì

La settimana di Squadra Speciale Colonia termina il mercoledì. In tale giornata è possibile vedere per la prima volta in chiaro la puntata Fiamme fatali, che chiude definitivamente la sedicesima stagione della fiction. In tale appuntamento, qualcuno ha ucciso una giovane ricercatrice e, per eliminare in modo definitivo qualsiasi prova, ha incendiato la scena del crimine. Tale vicenda, a causa dei danni provocati, attira la forte attenzione dell’opinione pubblica, che mette pressione ai protagonisti affinché risolvano il caso nel minor tempo possibile.

Da giovedì 22 agosto, cambia la programmazione tv del pomeriggio di Rai 2. Alle 14:00 sono presentati i concorrenti della prossima edizione di BellaMa. Di conseguenza, le repliche di Squadra Speciale Cobra 11 slittano alle 14:50 e vanno avanti per circa due ore.

Squadra Speciale Colonia 19 21 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Squadra Speciale Colonia 16, le cui ultime tre puntate sono in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.