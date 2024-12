Sesso e Potere The Loudest Voice, la seconda puntata: trama, cast e finale

La miniserie Sesso e Potere The Loudest Voice termina, con la seconda ed ultima puntata, nella giornata di oggi, venerdì 30 agosto, su La7. La rete diretta da Urbano Cairo propone l’appuntamento in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Sesso e Potere The Loudest Voice 30 agosto, regista e dove è girata

Girata ed ambienta a New York e tratta dall’omonimo libro scritto da Gabriel Sherman, la miniserie è realizzata da Blumhouse Television, 3dot Production e Slow Ponyoriginaria. La prima volta che è andata in onda è nel 2019, quando è stata trasmessa con il titolo The Loudest Voice sull’emittente locale Showtime. Al centro della trama vi è la vita di Roger Ailes (interpretato da Russell Crowe), fra gli ideatori di Fox News, oggi una delle all news più potenti ed influenti del pianeta.

Coloro che realizzano la serie tv sono Alex Metcalf e Tom McCarth. Quest’ultimo ha firmato anche la sceneggiatura, insieme a Tom McCarthy, Gabriel Sherman, Alex Metcalf, Jennifer Stahl, John Harrington Bland e Laura Eason. La regia, invece, è di Kari Skogland, StephenFrears, Jeremy Podeswa e Scott Z. Burns.

Sesso e Potere The Loudest Voice 30 agosto, la trama

In Sesso e Potere del 30 agosto si parte dal 2012. I cittadini USA stanno per andare al voto e i rapporti fra il protagonista e Gretchen è sempre più teso. Lui, turbato dai ripetuti rifiuti di lei, decide di declassarla. La donna, allora, inizia a registrare le molestie che subisce. Joe, invece, è in difficoltà dopo che tutti i redattori del giornale decidono di andarsene, in quanto in disaccordo con la nuova linea editoriale.

Spoiler finale

L’ultima puntata della serie va avanti al 2015. Roger ha problemi di salute e il suo ruolo nell’emittente è sempre più defilato. Gretchen inizia una causa giudiziaria contro il protagonista, che intanto tratta segretamente con Donald Trump, futuro candidato Presidente. Tutto ciò non fa altro che alimentare il distacco fra Roger e Rupert. Infine, la miniserie termina nel 2016, quando Roger diventa paranoico e si convince di essere vittima di una cospirazione. Varie donne si uniscono alle accusa di Gretchen e denunciano pubblicamente il protagonista.

Sesso e Potere The Loudest Voice 30 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Sesso e potere The Loudest Voice, miniserie che termine con gli appuntamenti in onda oggi su La7.