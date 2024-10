Champions League 2024-2025, la seconda giornata: programmazione tv e dove vedere le partite

Martedì 1° ottobre prende il via la seconda giornata di Champions League 2024-2025. Il massimo torneo calcistico europeo ha come protagoniste cinque compagini italiane: il Milan, la Juventus, l’Atalanta, il Bologna e l’Inter.

Champions League 2024-2025 seconda giornata, chi gioca il martedì

La seconda giornata di Champions League 2024-2025, per i team italiani, prende il via alle 21:00 del 1° ottobre, quando sono di scena entrambe le squadre milanesi. In casa, dallo stadio San Siro, i nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro il Manchester City, cercano i tre punti con la Stella Rossa. Un club, questo, che rappresenta Belgrado e che sta dominando il campionato serbo. Inter-Stella Rossa è in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. A raccontare la partita ci sono Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

In contemporanea, il Milan di Paulo Fonseca spera di proseguire l’ottimo momento di forma contro i tedeschi del Bayern Leverkusen. Si tratta di un impegno che, almeno sulla carta, è molto complesso per i rossoneri. I padroni di casa, infatti, hanno dominato nella scorsa stagione e attualmente sono quarti in classifica. L’incontro è offerto su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 253. La telecronaca è di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

La programmazione tv di Sky del mercoledì

Altri due appuntamenti della seconda giornata di Champions League sono trasmessi in esclusiva su Sky nella giornata di mercoledì 2 ottobre. Alle 18:45, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, un po’ in difficoltà in questa prima parte di stagione, è di scena in trasferta contro gli ucraini dello Shaktar Donetsk. A causa del conflitto, il faccia a faccia si disputa in campo neutro, nell’impianto tedesco Arena Auf Shalke. Shaktar Donetsk-Atalanta è in programma su Sky Sport Uno (2o1) e Sky Sport 252. Le voci che raccontano il confronto sono quelle di Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo.

Alle 21:00, Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi sono incaricati di raccontare la sfida, molto attesa, fra il Liverpool ed il Bologna. I rossoblù, dopo una partenza pessima in campionato, provano l’impresa all’Anfield. Sky propone l’incontro su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Champions League 2024-2025 seconda giornata, il match in chiaro e quello su Prime Video

L’ultimo team italiano a scendere in campo, alle 21:00 del 2 ottobre, è la Juventus. I bianconeri di Thiago Motta sono impegnati in trasferta contro i tedeschi del Lipsia. Il confronto è fruibile solo in diretta streaming su Amazon Prime Video, con il commento di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Infine, su TV8, rete visibile sul canale 8 del digitale terrestre, è in diretta e in chiaro la sfida fra il Lille, club francese, e i campioni in carica Real Madrid.