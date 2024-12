Il Paradiso delle Signore, le trame dal 16 al 20 dicembre

Da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre prosegue la nona stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap è proposta tutti i giorni su Rai 1, a partire dalle ore 16:00.

Il Paradiso delle Signore 16 20 dicembre, regista e dove è girata

Prodotta in collaborazione da Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia, la soap Il Paradiso delle Signore è girata a Roma, anche se la trama è ambientata a Milano. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano.

La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Ottimi gli ascolti che sta ottenendo il titolo. Gli appuntamenti della scorsa settimana hanno convinto una media di circa 1,7 milioni di telespettatori, con una share superiore al 19,3%.

Il Paradiso delle Signore 16 20 dicembre, la trama

Durante Il Paradiso delle Signore del 16 dicembre, Adelaide propone a Marta e ad Odile di partire per Natale. La prima, però, ha intenzione di passare le feste a Milano. Odile, allora, ha un’idea: organizzare una cena prenatalizia, alla quale, però, vorrebbe che partecipasse anche Umberto.

Il martedì, Irene è convinta che Clara non sia effettivamente interessata ad Alfredo. Nel frattempo, Boscolo parla con Elvira, alla quale confessa di non essere più sicura della sua relazione con Jerome, per il quale non prova le stesse cose di un tempo. Enrico deve comunicare alla figlia che non potranno passare insieme le feste.

La settimana de Il Paradiso delle Signore procede mercoledì. La cena prenatalizia organizzata da Odile si farà, ma Adelaide ha deciso di non invitare Marcello per evitare momenti di tensione. Elvira scopre, per caso, il segreto di Salvo.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Il giovedì, Enrico vorrebbe incontrare la figlia a Natale e, per riuscirci, chiede aiuto ad Armando. Salvo ed Elvira hanno un confronto, mentre Odile è risentita con Matteo. Infine, il venerdì, Enrico deve affrontare le conseguenze di un imprevisto. Roberto ringrazia tutti i clienti per la solidarietà dimostrata nella raccolta fondi per i bambini della casa-famiglia.

Il Paradiso delle Signore 16 20 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.