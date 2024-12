My Home My Destiny, le trame dal 16 al 20 dicembre

Da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap opera è visibile, tutti i giorni, dalle 16:50 circa.

My Home My Destiny 16 20 dicembre, regista e dove è girata

My Home My Destiny, serie tv giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

Durante My Home My Destiny di lunedì 16 dicembre, Ali Riza e Baris hanno una cena. Durante la serata, i due si confidano e lo zio ne approfitta per spronare il nipote ad avviare una relazione sentimentale con Zeynep. Lei, intanto, è in compagnia di Emine, con la quale si sfoga dopo la discussione avuta con Ozlem.

My Home My Destiny 16 20 dicembre, la trama

Nel corso della puntata del martedì, Nuh, mentre è a lavoro, incontra Mehdi. Nel frattempo, Zeynep è sempre più confusa: teme, infatti, di non sapere cosa sia l’amore e, soprattutto, non riesce a comprendere ciò che effettivamente prova nei confronti di Baris.

Il mercoledì, Benal progetta di fuggire in compagnia di Mujgan. Quello che non sa è che Cemile è riuscita a comprendere le sue intenzioni. La donna, preoccupata per quello che potrebbe avvenire, decide di avvertire subito Mehdi.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana di My Home My Destiny prosegue giovedì. Baris è preoccupato perché, nonostante i tanti tentativi, non riesce a mettersi in contatto con Zeynep. L’uomo, allora, contatta Nermin e comunica che la persona che li aveva aggrediti è finita agli arresti. Infine, durante l’episodio del venerdì, Mehdi commette nuovamente gli errori del passato: chiude Benal dentro la sua camera, per impedirle di fuggire con la bambina. Tale gesto, però, avrà delle gravi conseguenze.

My Home My Destiny 16 20 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi appuntamenti di My Home My Destiny, in onda da lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.