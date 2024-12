Attacco al Potere Paris has fallen, la terza puntata: trama, cast e curiosità

Lunedì 16 dicembre, su Italia 1, è in onda la terza puntata di Attacco al Potere Paris has fallen. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Attacco al Potere Paris has fallen terza puntata, regista e dove è girata

Ispirata all’omonima saga cinematografica, la serie Attacco al potere Paris has fallen è una produzione originale delle società Urban Myth Films, Millennium Media, G-BASE e StudioCanal. Le riprese, durate alcune settimane, si sono svolte a Parigi e a Londra, ovvero le capitali della Francia e dell’Inghilterra.

La fiction appartiene al genere thriller ed è composta da un totale di otto appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di 50 minuti. Italia 1, salvo modifiche improvvise di programmazione, ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì. La sceneggiatura è scritta da Howard Overman. La regia, invece, è di Oded Ruskin e Hans Herbots.

Attacco al Potere Paris has fallen terza puntata, la trama

Nel corso della terza puntata di Attacco al Potere Paris has fallen, Pearce dà a Juliette una scadenza. Ben presto, però, una svolta investigativa riporta Zara e Vincent al comando dell’indagine. I due, tuttavia, sono costretti a prendere delle decisioni molto importanti e sofferte: qualcuno, in particolare, dovrà essere sacrificato. Intanto, i membri della task force scoprono il luogo in cui vive, a Parigi, l’unica figlia superstite di Amina, la compagna di Pearce.

Spoiler finale

Durante la terza puntata della serie, Pearce finisce nelle mani della task force. Tuttavia, nonostante le pressioni delle forze dell’ordine, l’uomo non sembra intenzionato a parlare. Matis scopre che è Lucas la spia interna che ha fornito informazioni a Pearce. Quest’ultimo ha un asso nella manica: l’uomo, in particolare, scatena il caos in città, con l’obiettivo di riuscire a scappare. La task force, in poco tempo, è costretta ad affrontare una situazione di grave emergenza.

Attacco al Potere Paris has fallen terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Attacco al potere Paris has fallen, il cui nuovo appuntamento è in onda su Italia 1 oggi, lunedì 16 dicembre, a partire dalle ore 21:20 circa e fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.