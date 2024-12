Il Paradiso delle Signore, le trame dal 30 dicembre al 3 gennaio: trama, cast e curiosità

Da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio, su Rai 1, sono in onda nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera italiana, dopo una breve pausa per le festività natalizie, torna in programmazione sulla rete ammiraglia della TV di Stato, tutti i giorni dalle ore 16:00 circa.

Il Paradiso delle Signore 30 dicembre 3 gennaio, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Durante Il Paradiso delle Signore di lunedì 30 dicembre, Elvira e Salvo ci rimangono male quando scoprono che la casa non sarà pronta per il giorno delle nozze. Don Saverio pone un ultimatum ad Alfredo, mentre a Matteo torna il buonumore grazie all’aiuto di Odile.

Il Paradiso delle Signore 30 dicembre 3 gennaio, le trame

Nella puntata della soap in onda il martedì, è oramai giunto l’ultimo giorno dell’anno. Le Veneri sono entusiaste: non vedono l’ora di partecipare alla festa prevista per la sera del 31 dicembre. Ciro e Concetta, impegnati nei lavori di ristrutturazione della casa di Salvo ed Elvira, provano a coinvolgere, all’insaputa dei promessi sposi, tutto il resto dello staff dell’atelier. Clara ed Alfredo scrivono una lettera ai genitori di lei per informarli della loro relazione.

Il mercoledì, cambia la programmazione tv di Rai 1. In occasione delle festa del 1° gennaio, infatti, salta il consueto appuntamento con Il Paradiso delle Signore.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Il giovedì, Clara non riesce a dire la verità ai propri genitori. Fra Odile e Tancredi è sempre più forte la tensione dopo che lei ha proposto di avviare una collaborazione con la GMM. Infine, nell’episodio del venerdì, Salvatore ed Elvira devono sposarsi, ma poco prima della celebrazione lui riceve una notizia sconvolgente.

Il Paradiso delle Signore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.