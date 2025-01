Il Paradiso delle Signore, le trame dal 7 al 10 gennaio

Da martedì 7 a venerdì 10 gennaio, Rai 1 propone nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. La soap, in particolare, è visibile tutti i giorni a partire dalle ore 16:00.

Il Paradiso delle Signore 7 10 gennaio, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore torna in programmazione sulla rete ammiraglia della TV di Stato dopo la pausa di ieri, lunedì 6 gennaio. In occasione della festa dell’Epifania, infatti, il titolo non è andato in onda, sostituito da una versione extralarge de La Volta Buona.

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano. Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti.

Il Paradiso delle Signore 7 10 gennaio, la trama

Durante Il Paradiso delle Signore del 7 gennaio, Enrico saluta Anita, che sta per partire verso Brescia, dove frequenterà il collegio. Giulia ha un’intuizione che potrebbe essere molto interessante, mentre una conversazione delle Veneri ispira Roberto, che realizza un’idea originale da proporre alle clienti.

Il mercoledì, Enrico è triste per la partenza di Anita. A peggiorare le cose c’è la notizia del rinvio del processo a data da destinarsi. Non appena lo viene a sapere, Enrico ha un momento di sconforto. Tancredi prende una decisione su Odile che avrà delle pesanti ripercussioni.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana de Il Paradiso delle Signore procede il giovedì. Irene confessa a Clara di essere molto preoccupata per la sua situazione con il Fisco. Rosa si fa leggere le carte da una cartomante. Tancredi, sfruttando la propria posizione, non ascolta i suggerimenti di Umberto. Infine, il venerdì, Alfredo, informato da Clara, si propone di aiutare Irene. Enrico incontra il magistrato Massi e Rosa, per caso, si imbatte in Tancredi.

Il Paradiso delle Signore 7 10 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.