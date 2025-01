Il Paradiso delle Signore, le trame dal 13 al 17 gennaio

Da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio, Rai 1 propone nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore. La soap opera è visibile sulla rete ammiraglia della TV di Stato dalle ore 16:00.

Il Paradiso delle Signore 13 17 gennaio, regista e dove è girata

Il Paradiso delle Signore è una produzione originale di Rai Fiction ed Aurora TV, società della Banijay Italia. La regia delle puntate è a cura di Francesco Pavoloni, Marco Maccaferri, Andrea Canepari e Salvatore Romano. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giorgia Mariani, Dante Palladino, Paolo Giralli e Federico Lunadei. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata a Milano.

Durante Il Paradiso delle Signore di lunedì, Roberto vuole aderire ad una campagna istituita dal Ministero per sensibilizzare sull’importanza del vaccino contro la poliomielite. Rosa, non appena lo viene a sapere, pensa di scrivere un articolo a riguardo. Irene scopre che non può continuare con il ricorso, mentre Alfredo riceve una bella notizia.

Il Paradiso delle Signore 13 17 gennaio, la trama

Nella puntata del martedì, Enrico parla con Marta, alla quale racconta tutta la storia di Lea Graziani. Intanto, Michelino deve partecipare alla seconda selezione per entrare a gareggiare nello Zecchino d’Oro. Sua mamma Mirella, per tale motivo, chiede aiuto ad Elvira.

Il mercoledì, Odile scopre che Tancredi sta attuando dei comportamenti inaspettati. La ragazza, decisamente sorpresa, ne parla con Rosa ed insieme pensano ad un modo per fermarlo. Roberto dà ad Agata il compito di realizzare dei disegni per la campagna vaccinale.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana de Il Paradiso delle Signore va avanti il giovedì. Irene è disperata: il padre non può più darle i soldi per pagare il debito con il fisco. Marcello ha trovato un editore disposto a pubblicare l’articolo che ha scritto Rosa. Infine, il venerdì, Enrico ha preso una decisione importante su Anita ed Alfredo propone una soluzione per estinguere il debito di Irene, nel frattempo sempre più disperata.

Il Paradiso delle Signore 13 17 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Roberto Farnesi: Umberto;

Chiara Russo: Maria;

Emanuel Caserio: Salvatore;

Francesca Del Fa: Irene;

Nicoletta Di Bisceglie: Rosa;

Gloria Radulescu: Marta;

Silvia Bruno: Agata;

Clara Danese: Elvira;

Pietro Masotti: Marcello;

Vanessa Gravina: Adelaide.