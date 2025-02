Tradimento, le trame dal 5 all’8 febbraio: Guzide esce dal coma

Da mercoledì 5 a sabato 8 febbraio, nel pomeriggio di Canale 5 sono mandate in onda nuove puntate di Tradimento. La soap opera turca è proposta, fino al venerdì, dalle ore 14:10. Il sabato, invece, il titolo prende il via alle 14:45.

Tradimento 5 8 febbraio, regista e dove è girata

Tradimento, produzione originale della Turchia, è realizzata dalla società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nella zona di Istanbul. La sceneggiatura è a cura di Yildiz Tunc. La regia, invece, è di Murat Saracoglu.

Dopo l’ottimo esordio nel daytime del sabato, che ha convinto più di 2 milioni di telespettatori con oltre il 18% di share, la serie esordisce, ora, nel daytime settimanale. Mediaset ha dunque scelto Tradimento per sostituire Endless Love, produzione anch’essa turca nei palinsesti di Canale 5 da marzo 2024 e che è terminata nel prime time di martedì 4.

Tradimento 5 8 febbraio, la trama

Nel corso di Tradimento di mercoledì 5 febbraio, Burcu, parlando con Yesim, suggerisce di chiedere aiuto ad una medium. Nel frattempo, Oylum è ancora in ospedale, dove veglia sulla mamma. Quest’ultima è ancora ricoverata in gravi condizioni dopo l’incidente. La ragazza racconta alla protagonista tutta la verità, implorandola di aprire gli occhi e tornare alla vita.

Durante l’episodio visibile giovedì, Oltan scopre che nei pressi della sua barca c’è Lara. Così facendo, riesce a capire che Kaan l’ha inviata con l’obiettivo di ottenere delle informazioni sulla sua automobile. Visibilmente irritato, Oltan la allontana.

Cosa succede venerdì e sabato

In Tradimento di venerdì, Guzide si è finalmente svegliata dal coma e le sue condizioni sono in lento miglioramento. Oylum, entusiasta, chiama Yesim. Non appena lo viene a sapere, Tarik accorre in ospedale. Un gesto, questo, che crea non poco fastidio in Yesim. Infine, nella puntata di sabato 8 febbraio, Yesim si convince e si rivolge ad una medium, alla quale chiede di compiere un rito per allontanare sia lei che Tarik dall’influenza di Guzide. Ben presto, la tensione fra i personaggi principali è destinata ad aumentare, soprattutto quando Ozan affronta Tarik e Yesim, accusando quest’ultima di aver distrutto la casa della mamma.

Tradimento 5 8 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, i cui nuovi appuntamenti sono trasmessi dal 5 all’8 febbraio su Canale 5 e in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.