Tradimento le puntate dal 17 al 22 marzo, le trame

Da lunedì 17 a sabato 22 marzo, Canale 5 manda in onda nuovi appuntamenti di Tradimento. La soap opera turca è visibile, fino al venerdì, dalle 14:10 circa. Il sabato, invece, prende il via alle 14:45.

Tradimento 17 22 marzo, regista e dove è girata

Tradimento è una produzione originale della società Tims&B Productions. Le riprese si sono svolte nei pressi di Istanbul. La sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Murat Saracoglu. In patria, ha esordito nel 2022, sull’emittente ATV.

Durante Tradimento di lunedì 17 marzo, Tahir pretende che Tarik faccia togliere ad Elmas l’ingiunzione sul suo terreno. In alternativa, chiede di ricevere, entro un mese, una somma di denaro pari a cinque milioni di euro.

Il martedì, invece, Guzide continua ad attendere, con ansia, un messaggio, che però tarda ad arrivare. Alla fine, però, riceve una comunicazione da Sezai. Quello che non sa è che il messaggio, in realtà, è stato scritto da Tarik, che ha rubato il cellulare di Sezai.

Tradimento 17 22 marzo, le trame

Nella puntata di mercoledì, un uomo in moto spara a Guzide e a Zeynep. Fortunatamente, la prima è rimasta illesa mentre la seconda rimane ferita solo di striscio. La protagonista sospetta che il colpevole sia Ismet.

Durante l’appuntamento del giovedì, Tarik entra in contatto con Omer, un hacker, a cui chiede di accedere illegalmente all’archivio delle mail di Guzide. Nel frattempo, Ozan, con Zelis, vuole dirigersi alla Pedromol per avere un confronto con Ismet.

Cosa succede il venerdì e il sabato

Nel corso di Tradimento di venerdì 21 marzo, Sahin rivela a Guzide la verità: Tarik, non potendo attaccare Elmas, ha pagato una persona per intimorire l’ex moglie. Infine, durante la puntata del sabato, Tarik corrompe Umit trascinandolo dalla sua parte promettendogli di fargli vedere la figlia. Oylum ed Ozan, infine, decidono di fare richiesta al tribunale per cambiare il proprio cognome, assumendo quello della mamma. La notizia manda su tutte le furie Tarik.

Tradimento 17 22 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Tradimento, soap opera che procede, con nuovi appuntamenti, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.