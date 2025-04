Rai 1 propone i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 14 al 18 aprile 2025. La settimana sarà caratterizzata da evoluzioni narrative che coinvolgeranno le dinamiche interpersonali e professionali all’interno del celebre atelier milanese.

Le anticipazioni delineano un susseguirsi di eventi significativi, tra sviluppi sentimentali, strategie aziendali e rivelazioni che influenzeranno il corso delle storie dei protagonisti. Il pubblico potrà seguire con attenzione gli intrecci e le decisioni che segneranno questa nuova settimana di programmazione.

Il Paradiso delle Signore 14-18 aprile 2025 – lunedì 14 aprile

Le nostre tre moschettiere, Irene, Delia e Rosa, sono ancora in estasi per la loro avventura romana e l’apparizione a “Bandiera Gialla”. Intanto, la nuova sfilata di Botteri fa impazzire le giovani milanesi, segno che lo stilista ha davvero fiuto per le tendenze. Il cupido Roberto, sempre pronto a far scoccare la scintilla, suggerisce al timido Mimmo di invitare la dolce Agata a un appuntamento.

Tra Marta e Anita, invece, l’aria è ancora più tesa di un corsetto troppo stretto, e Marta ci rimane proprio male. Ma ecco che la nostra amata Adelaide fa il suo trionfale ritorno a casa dopo l’operazione! Per non darle un dispiacere, i due “nemici giurati, Umberto e Marcello, decidono di mettere da parte i loro battibecchi. Pace fatta?

Il Paradiso delle Signore 14-18 aprile 2025 – martedì 15 aprile

La perfida Giulia Furlan continua a stuzzicare la povera Delia, ma attenzione, perché a quest’ultima si accende una lampadina! Un’idea geniale sta per nascere per dare una mano al talentuoso Botteri. Con la Pasqua che si avvicina a grandi passi, al Paradiso si riunisce il “comitato organizzativo” per decidere le iniziative più originali da mettere in campo. Nel frattempo, il nostro Salvatore nazionale fiuta qualcosa di strano tra la misteriosa Odile e il saggio Guido.

Cosa bolle in pentola tra i due? Agata, armata di buona volontà e forse un po’ troppa fantasia, cerca di dare una rinfrescata al look di Mimmo, che però sembra preferire la sua “divisa” da bravo ragazzo. E attenzione attenzione, perché la bella Rosa si confida con Elvira, rivelando un certo patimento per il fascinoso Marcello. Ma il tenebroso Tancredi ha in serbo per lei progetti… ambiziosi!

Il Paradiso delle Signore 14-18 aprile 2025 – mercoledì 16 aprile

Finalmente Enrico conosce la data fatidica del processo! E chi arriva in suo soccorso? L’impeccabile Umberto, che si offre di ospitare lui e la piccola Anita nella lussuosa Villa Guarnieri, per tenerli al sicuro da occhi indiscreti. Ma le sorprese non finiscono qui! Al Paradiso fa la sua comparsa la temutissima giornalista di moda Auretta Grimaldi, pronta a dare il suo verdetto sulla collezione di Botteri.

Il romantico Matteo decide di invitare la sfuggente Odile a cena, ma proprio sul più bello… un imprevisto è in agguato, pronto a stravolgere la serata! E per la nostra Rosa arriva un vero e proprio ultimatum da parte di Tancredi: per fare carriera nel mondo del giornalismo dovrà dire addio al suo amato Paradiso. La ragazza, combattuta, decide di affrontare una volta per tutte il suo bel Marcello. Che succederà?

Il Paradiso delle Signore 14-18 aprile 2025 – giovedì 17 aprile

La premurosa Agata mette in guardia il suo spasimante Mimmo: papà Carmelo sta per sbarcare a Milano! I due piccioncini si mettono subito all’opera per architettare un piano diabolico per nascondere al genitore la “temporanea” sospensione di Mimmo dalla Polizia. Il tenero Matteo, forse un po’ intimorito dalla situazione, decide di fare un passo indietro con la misteriosa Odile. La vulcanica Delia, invece, ha una brillante idea per la Pasquetta e invita l’eccentrico Botteri a trascorrere le feste insieme a lei.

Ma l’atmosfera idilliaca viene bruscamente interrotta dall’arrivo in magazzino di un individuo… diciamo, non proprio raccomandabile, che chiede insistentemente di Enrico. Quest’ultimo, nel frattempo, ha già traslocato armi e bagagli (e Anita) a Villa Guarnieri. E per la povera Rosa arriva il momento delle grandi decisioni: con un nodo alla gola, consegna a Roberto le sue dimissioni dal Paradiso delle Signore e firma il nuovo contratto con l’ambizioso Tancredi. Un addio al profumo di stoffe e un benvenuto al mondo del giornalismo?

Il Paradiso delle Signore 14-18 aprile 2025 – venerdì 18 aprile

Finalmente la tanto attesa recensione di Auretta Grimaldi vede la luce, e per la gioia di Botteri, le sue creazioni vengono celebrate con un entusiasmo alle stelle. La piccola Anita, come un uccellino che esce dalla gabbia, inizia a sentirsi a casa nella sontuosa Villa Guarnieri e si confida con il burbero dal cuore d’oro Umberto, rivelandogli cosa pensa davvero della dolce Marta.

E finalmente sbarca a Milano l’attesissimo papà Carmelo! I Puglisi, con un’organizzazione degna dei migliori agenti segreti, cercano di mantenere il segreto sulla “vacanza forzata” di Mimmo, anche se il povero Ciro non sembra affatto a suo agio con questa montagna di bugie. Il galante Tancredi fa un regalo a Rosa e, con un’audacia da far invidia a un torero, tenta di baciarla. Riuscirà nel suo intento o la nostra Venere lo terrà a distanza di sicurezza? Lo scopriremo nella prossima, scoppiettante settimana al Paradiso!