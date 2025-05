La settimana dal 19 al 23 maggio 2025 di Ritorno a Las Sabinas sarà caratterizzata da emozioni forti e rivelazioni sorprendenti. Gracia e Paloma tornano nella loro città natale per prendersi cura del padre Don Emilio, ma il passato torna a bussare alla porta. Miguel, il primo amore di Gracia, è ora fidanzato con Esther, la figlia della potente Donna Paca Utrera, e questo riaccende sentimenti mai sopiti.

Vediamo ora le anticipazioni giornaliere della soap opera di Rai 1.

Ritorno a Las Sabinas 19-23 maggio 2025: puntata lunedì 19 maggio 2025

Gracia e Paloma tornano a Las Sabinas per stare accanto al padre malato. Qui, Gracia ritrova Miguel, il suo primo amore, ma scopre che lui è ora legato a Esther. L’incontro tra i due riaccende vecchi ricordi e sentimenti contrastanti.

Nel frattempo, Paloma cerca di ristabilire un legame con la sua amica Esther, mentre Lucas valuta il ritorno a Madrid. Paca, nonostante il disaccordo con Emilio, fa un’offerta alle sorelle.

Puntata martedì 20 maggio 2025

Mentre Gracia naviga il turbolento mare delle sue emozioni per Miguel, un’ombra di preoccupazione si allunga da Madrid: suo marito Anton è invischiato in affari rischiosi. La distanza e l’incertezza sul destino di Anton pesano sul cuore di Gracia, che si trova divisa tra un amore nascente e un legame consolidato ma ora precario. Nel frattempo, in un’altra dinamica familiare, Paca – nonostante le evidenti tensioni con Emilio – prende l’iniziativa, presentando un’offerta inaspettata alle sue sorelle. Questa mossa potrebbe alterare equilibri consolidati, aggiungendo un’ulteriore tessera al complesso mosaico delle loro relazioni.

Ritorno a Las Sabinas 19-23 maggio 2025: puntata mercoledì 21 maggio 2025

Paloma decide di riallacciare i fili con la sua vecchia amica Esther, cercando un conforto o forse una distrazione nelle relazioni del passato. Nel frattempo, Gracia e Miguel si immergono nel compito di svuotare il capanno di Emilio, un’attività apparentemente banale che però si rivela un catalizzatore per rivelazioni inattese. È proprio in questo contesto, tra oggetti polverosi e ricordi accumulati, che Miguel fa una scoperta che lo scuote profondamente: Gracia non gli ha raccontato tutta la verità riguardo al suo matrimonio. Questa rivelazione getta un’ombra sulla loro nascente intimità, sollevando dubbi e interrogativi sul passato di Gracia e sulla trasparenza del loro legame.

Puntata giovedì 22 maggio 2025

Esther, mossa dalla gelosia per la vicinanza tra Miguel e Gracia, decide di rivelare alle sorelle le reali condizioni di Emilio. Nel frattempo, Tano propone a Gracia un nuovo progetto per il municipio, un’opportunità che potrebbe distrarla dalle sue complesse vicende personali. Miguel, d’altro canto, cerca di riconquistare la fiducia di Esther e di farsi perdonare, dedicandosi con impegno ai preparativi per il loro matrimonio.

Puntata venerdì 23 maggio 2025

Nonostante il dissenso di Paloma, Gracia si lega sempre più a Miguel, trovando in lui un appoggio in un periodo di profonda fragilità emotiva. Questo avvicinamento, però, potrebbe complicare ulteriormente le già intricate relazioni familiari. Nel frattempo, Manuela non demorde e prosegue le sue indagini sulla misteriosa scomparsa di Oscar Egea, determinata a scoprire la verità dietro la sua morte. Parallelamente, Lucas compie un gesto inatteso, tradendo la fiducia che la zia Paloma aveva riposto in lui. Ogni personaggio sembra navigare in un mare di segreti e scelte difficili, tessendo una trama densa di colpi di scena e rivelazioni imminenti.