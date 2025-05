La settimana dal 19 al 23 maggio 2025 di The Family, in onda su Canale 5, sarà caratterizzata da tensioni sempre più forti e vendette inaspettate. Bedri, umiliato da Aslan, medita vendetta, mentre Devin affronta un momento di grande paura per il piccolo Kaya. Nel frattempo, Hulya mette in atto un piano per sottrarre i bambini a Devin, ma un intervento inaspettato cambia le carte in tavola.

The Family 19-23 maggio 2025: puntata lunedì 19 maggio 2025

Kaya, il piccolo, è afflitto da una febbre alta che preoccupa molto Devin. In preda alla disperazione, decide di portarlo dal padre di lui, Ergun, e si fa accompagnare da Aslan, che si trovava da lei per una visita. Il medico conferma che il bambino non è in pericolo grave, ma avverte Aslan sui rischi che Devin si sta assumendo gestendo da sola la cura dei bambini.

Nel frattempo, al porto, Aslan conclude brillantemente la trattativa con i russi, umiliando ancora una volta Bedri, che decide di pianificare la sua vendetta.

Puntata martedì 20 maggio 2025

Hulya ordisce un piano meschino e invia la polizia a casa di Devin con l’intento di sottrarle i bambini. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo e strategico di Nedret, il piano viene completamente vanificato.

La tensione tra le parti ha ormai raggiunto un punto critico e sembra chiaro che una guerra aperta sia ormai inevitabile.

The Family 19-23 maggio 2025: puntata mercoledì 21 maggio 2025

Devin scopre che suo padre Ergun sta tramando con Hulya alle sue spalle. La rivelazione la sconvolge e la porta a mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere sulla sua famiglia.

Nel frattempo, Bedri, furioso per le continue umiliazioni subite da Aslan, decide di passare all’azione e pianifica un attacco che potrebbe cambiare gli equilibri di potere.

Puntata giovedì 22 maggio 2025

Nedret finisce in manette dopo aver cercato di proteggere Devin e i bambini. La situazione si complica ulteriormente quando Hulya cerca di sfruttare l’arresto per ottenere il controllo definitivo sulla famiglia.

Nel frattempo, Aslan cerca di capire chi sia il vero nemico e si prepara a una mossa strategica per ribaltare la situazione.

Puntata venerdì 23 maggio 2025

La tensione raggiunge il culmine: Devin, sempre più sotto pressione, deve prendere una decisione drastica per proteggere Kaya e Zeynep. Aslan, nel frattempo, affronta Bedri in un confronto che potrebbe cambiare tutto.

Nel frattempo, Hulya e Ergun rafforzano la loro alleanza, mettendo in pericolo il futuro di Devin e dei suoi figli.