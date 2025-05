La settimana dal 26 maggio al 1 giugno 2025 di Tradimento, in onda su Canale 5, sarà segnata da eventi sconvolgenti e scontri senza ritorno. Tolga confessa a Selin di aver sempre amato Oylum, mentre Mualla si ritrova al centro di un dramma familiare che rischia di distruggere ogni equilibrio. Guzide, nel frattempo, affronta nuove minacce alla sua carriera, mentre Oylum deve fare i conti con un pericolo imminente.

Tradimento 26 maggio – 1 giugno 2025: puntata lunedì 26 maggio 2025

Ümit e Ozan decidono finalmente di dire a Guzide tutta la verità su Tarik: è stato lui a piazzare Gulsum all’interno dello studio legale per spiarla e riferirgli ogni dettaglio delle sue attività. La scoperta sconvolge profondamente Guzide, che si sente tradita e ferita, ma trova la forza di affrontare direttamente Tarik, determinata a capire fino in fondo le sue vere intenzioni e a ottenere risposte. Nel frattempo, alla tenuta, Mualla è intenta a dare da mangiare al piccolo Can, ma viene interrotta da Ilknur, che arriva di corsa per portarle le medicine. Un momento di distrazione, però, si trasforma in tragedia: Can afferra una pillola lasciata incustodita e la ingerisce, rischiando la vita e gettando la casa nel panico totale.

Puntata martedì 27 maggio 2025

Il piccolo Can viene trasportato d’urgenza all’ospedale di Istanbul dopo aver ingerito accidentalmente una pillola appartenente a Mualla. I medici intervengono subito, effettuando una lavanda gastrica per salvargli la vita, e alla fine dichiarano che il bambino è fuori pericolo. Nonostante il sollievo, Oylum è ancora sconvolta e, furiosa, affronta Mualla a muso duro, intimandole di non avvicinarsi mai più a suo figlio. Nel frattempo, Selin, colta da un’ondata di rabbia e frustrazione, decide di bruciare alcuni vestiti di Tolga e minaccia persino di incendiare la casa, dimostrando quanto sia fuori controllo. Tutto intorno, la tensione cresce e le relazioni tra i personaggi sembrano esplodere come una polveriera pronta a deflagrare.

Tradimento 26 maggio – 1 giugno 2025: puntata mercoledì 28 maggio 2025

Tolga decide di confessare a Selin ciò che aveva sempre tenuto nascosto: è ancora innamorato di Oylum e si rende conto di aver commesso un errore sposandola. Le sue parole distruggono completamente Selin, che crolla in preda alla disperazione e al senso di abbandono. Nel frattempo, Oylum, ancora turbata dall’incidente di Can, avvisa Guzide, che corre subito in ospedale per accertarsi delle condizioni del nipote. Una volta lì, però, Guzide tratta Nazan con freddezza e distacco, mostrando chiaramente quanto la tensione tra loro stia crescendo. Il giorno seguente, Nazan si presenta a sorpresa nell’ufficio legale di Guzide, nella speranza di chiarire la situazione e affrontare faccia a faccia i problemi.

Puntata giovedì 29 maggio 2025

Azra decide di aiutare Selin a registrare un’intervista televisiva in cui la ragazza racconta pubblicamente tutta la verità sulla relazione tra Oylum e Tolga, mettendo così in piazza segreti che dovevano rimanere nascosti. La notizia si diffonde rapidamente, arrivando fino a Diyarbakir, dove Vahit apprende dell’offesa subita dai Dicleli e decide di vendicarsi. Intanto, Kahraman, furioso dopo aver visto il video di Selin, fa irruzione nell’ufficio di Tolga a Istanbul, deciso a regolare i conti. Tuttavia, trova solo i collaboratori di Tolga, che lo informano che il diretto interessato si è momentaneamente dileguato. L’atmosfera si fa sempre più esplosiva, e ogni personaggio si trova stretto in una rete di vendette e ritorsioni.

Tradimento 26 maggio – 1 giugno 2025: puntata del week end

Venerdì 30 maggio 2025

Ozan propone a Oltan di iscrivere la sua società a un importante bando di finanziamento legato a un progetto edilizio innovativo, sperando così di dare una svolta al proprio futuro professionale. Intanto, Oylum incontra Tolga e decide di spezzare tutti i suoi sogni di una fuga romantica, dichiarandogli che non potranno più vedersi e che la loro storia deve finire. Nel frattempo, Yesim, terrorizzata e fuori di sé, racconta a Tarik di essere stata minacciata da un uomo armato, facendo crescere il sospetto che la criminalità organizzata abbia messo gli occhi sulla sua attività. A Istanbul, tutti sembrano essere sull’orlo del precipizio, tra affari rischiosi e relazioni distrutte.

Puntata sabato 31 maggio 2025

Alla tenuta di Istanbul fa la sua comparsa una figura misteriosa, qualcuno legato al passato di Guzide e deciso a vendicarsi per vecchi torti subiti. Il suo arrivo sconvolge tutti, lasciando Guzide letteralmente senza parole e creando un clima di tensione palpabile. Nel frattempo, Oylum, tormentata dagli eventi recenti, prende una decisione che cambierà per sempre sia il suo destino sia quello del piccolo Can, scegliendo un nuovo percorso per la loro vita. Tolga, ormai messo all’angolo e senza più scappatoie, si trova costretto ad affrontare le dure conseguenze delle sue scelte passate, mentre a Istanbul tutto sembra pronto per un nuovo e imprevedibile capitolo.

Puntata domenica 1 giugno 2025

