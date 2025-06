La settimana dal 16 al 22 giugno 2025 di La Promessa, in onda su Rete 4, sarà caratterizzata da colpi di scena e rivelazioni scioccanti. Manuel è determinato a far liberare Romulo, mentre Jana affronta una verità sconvolgente sul suo passato. Catalina viene tradita da Pelayo, che rivela pubblicamente la sua gravidanza, mentre Cruz e Alonso cercano di evitare lo scandalo organizzando un matrimonio immediato. Nel frattempo, Santos torna dal suo paese con una scoperta che potrebbe cambiare tutto.

La Promessa 16-22 giugno 2025: puntata lunedì 16 giugno 2025

Vera, messa alle strette da Simona e Candela, confessa di essere la figlia della duchessa. La rivelazione sconvolge tutti, soprattutto Lope, che si sente tradito per non essere stato informato prima.

Nel frattempo, Alonso è in ansia per Romulo, ancora in caserma. Manuel, preoccupato per il trattamento riservato al maggiordomo, decide di intervenire e va a trovarlo, notando che viene trattato con estrema durezza.

Puntata martedì 17 giugno 2025

Manuel vuole portare Jana a una merenda con i suoi amici e, con l’aiuto di Martina, le fa avere alcuni vestiti di Leonor affinché possa partecipare. Tuttavia, quando Cruz lo scopre, decide di intervenire per impedire che Jana venga accettata nel loro ambiente.

Nel frattempo, Julia rivela a Martina che Jana è la sorella di Curro, una notizia che la ragazza fatica a credere.

La Promessa 16-22 giugno 2025: puntata mercoledì 18 giugno 2025

La situazione di Romulo si aggrava: il sergente Burdina ritiene che ci siano prove sufficienti per condannarlo per l’omicidio di Gregorio. Manuel, deciso a salvarlo, cerca un modo per dimostrare la sua innocenza.

Nel frattempo, Catalina viene messa alle strette da Pelayo, che rivela pubblicamente la sua gravidanza. La giovane è costretta a confrontarsi con la sua famiglia e ad ammettere di essere incinta.

Puntata giovedì 19 giugno 2025

Ricardo tenta, senza successo, di convincere Alonso a revocare la decisione della marchesa e a riaccogliere Pia, mentre Teresa e Marcelo riescono a procurarsi il giornale con la foto del giovane ricercato, ma rischiano di essere scoperti.

Nel frattempo, Santos ritorna dal suo paese con una scoperta sconvolgente: nessuno sembra conoscere i suoi genitori.

La Promessa 16-22 giugno 2025: le puntate del weekend

Venerdì 20 giugno 2025

Manuel comunica ai marchesi la sua intenzione di far vivere Jana al piano nobile e annuncia di volerla sposare, nonostante l’opposizione dei genitori. Cruz e Alonso, per evitare lo scandalo legato alla gravidanza di Catalina, pensano di organizzare un matrimonio immediato così da far credere che il parto anticipato sia perfettamente legittimo.

Puntata sabato 21 giugno 2025

Vera, delusa dal comportamento di Lope, decide di lasciare la tenuta. Nel frattempo, Margarita è sempre più incerta sul suo futuro matrimonio con il conte De Ayala, mentre Pelayo cerca di rimediare al suo errore.

Puntata domenica 22 giugno 2025

Alla tenuta arriva una figura misteriosa legata al passato di Guzide, pronta a vendicarsi. Nel frattempo, Jana e Manuel si ritrovano nella cappella e, nonostante tutto, si promettono di affrontare insieme il futuro, anche se incerto.