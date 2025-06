La settimana dal 16 al 20 giugno 2025 di The Family, in onda su Canale 5, sarà caratterizzata da eventi sconvolgenti e colpi di scena inaspettati. Serap sconvolge tutti con una rivelazione scioccante durante il compleanno di Seher, ma subito dopo prende una decisione estrema. Devin scopre di essere incinta, mentre Hülya affronta il peso del suo passato. Nel frattempo, la famiglia Soykan viene colpita da un terribile attentato che cambierà tutto.

The Family 16-20 giugno 2025: puntata lunedì 16 giugno 2025

Durante i festeggiamenti per il 95esimo compleanno di Seher, Serap sconvolge tutti rivelando che, quando era bambina, Yusuf Soykan abusò di lei e Hülya si rifiutò di crederle. La confessione getta un’ombra oscura sulla famiglia, e la tensione raggiunge il culmine quando Serap, sopraffatta dal dolore, si toglie la vita davanti a tutti.

Nel frattempo, Aslan, disgustato dalla verità appena emersa, prende una decisione drastica: il nome di suo padre non sarà mai più attribuito a nessuno della famiglia. Poco dopo, Devin scopre di essere incinta e corre a dare la notizia ad Aslan, che reagisce con gioia ma anche con grande preoccupazione per il futuro della loro famiglia.

Puntata martedì 17 giugno 2025

Dopo la sconvolgente confessione di Serap, la famiglia Soykan è nel caos. Hülya, devastata dai sensi di colpa, si interroga sul suo passato e sulla sua incapacità di proteggere Serap. Nel frattempo, Bedri affronta il nipote di un noto criminale che vuole impossessarsi del porto, mettendo a rischio la sua vita.

Devin, ancora sotto shock per la gravidanza, cerca di trovare un modo per comunicare la notizia alla sua famiglia senza scatenare ulteriori tensioni. Aslan, invece, è determinato a proteggere la sua famiglia e inizia a pianificare una strategia per affrontare le minacce esterne.

The Family 16-20 giugno 2025: puntata mercoledì 18 giugno 2025

Hülya, tormentata dai sensi di colpa, si trova a un bivio: ammettere pubblicamente di aver taciuto sugli abusi di Yusuf o continuare a nascondere la verità. La donna decide di affrontare la sua fondazione e, in un discorso toccante, confessa di aver ignorato le sofferenze di Serap, chiedendo perdono per il suo silenzio.

Nel frattempo, Ilyas, furioso per la morte di Serap, giura vendetta contro la famiglia Soykan. Devin e Aslan, preoccupati per la gravidanza, cercano di trovare un equilibrio tra la gioia della nuova vita e il dolore per la tragedia appena vissuta.

Puntata giovedì 19 giugno 2025

Dopo la confessione di Hülya, la famiglia Soykan cerca di ritrovare un momento di serenità e decide di festeggiare il Capodanno in un locale esclusivo. Aslan, per una volta, concede la serata libera ai suoi uomini, permettendo alla famiglia di rilassarsi e godersi la festa.

Tuttavia, qualcuno approfitta della vulnerabilità del momento: un terribile attentato colpisce la famiglia Soykan. Devin viene ricoverata in ospedale e rimane priva di coscienza, mentre Aslan e Cihan iniziano a pianificare la loro vendetta. Nel frattempo, Hülya e Nedret cercano di capire se Iskender, Ekrem e Turgut abbiano aiutato Ilyas a organizzare l’attacco.

Puntata venerdì 20 giugno 2025

La famiglia Soykan è sotto shock dopo l’attentato. Devin, ancora in ospedale, lotta tra la vita e la morte, mentre Aslan e Cihan mettono a punto un piano per vendicarsi di chi ha osato colpire la loro famiglia.

Nel frattempo, Hülya, distrutta dal dolore, cerca di capire se la sua confessione abbia avuto conseguenze sulla sua fondazione. Bedri, invece, affronta una nuova minaccia legata al porto, mentre Ilyas continua a tramare nell’ombra.