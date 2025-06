La settimana dal 16 al 20 giugno 2025 di Ritorno a Las Sabinas, in onda su Rai 1, sarà caratterizzata da colpi di scena e rivelazioni scioccanti. Miguel ed Esther tornano dalla luna di miele, ma il loro matrimonio è già in crisi. Gracia affronta un creditore di Antón, mentre Paca si avvicina sempre più a Paloma, scatenando tensioni. Nel frattempo, Lucas e Lucía vivono momenti difficili, mentre Manuela è costretta a fare i conti con il suo passato.

Ritorno a Las Sabinas 16-20 giugno 2025: puntata lunedì 16 giugno 2025

Miguel ed Esther tornano dalla luna di miele a New York, ma la felicità dura poco. Miguel scopre che sua moglie non vuole avere figli e rimane senza parole. Nel frattempo, Gracia riceve una chiamata da un creditore di Antón, che minaccia di portarla in tribunale se non salda il debito del marito.

Paca, sempre più attratta da Paloma, la invita a cena, ma la giovane rifiuta e mette in chiaro le cose. La tensione tra le due cresce, e Gracia interviene per difendere la sorella, affrontando Paca in un duro scontro.

Puntata martedì 17 giugno 2025

Lucas non riesce a sopportare Nico, il ragazzo di Lucía, e il loro conflitto rischia di coinvolgere anche la giovane. Per dimostrare a Nico che lo ama, Lucía prende una decisione drastica, ma potrebbe pentirsene presto.

Nel frattempo, Manuela è costretta a chiedere scusa a Núñez per via di sua madre, ma nel farlo si lascia sfuggire che ha parlato nuovamente con Paca. Núñez, furioso, decide di assegnarle solo compiti burocratici, relegandola a un ruolo marginale.

Ritorno a Las Sabinas 16-20 giugno 2025: puntata mercoledì 18 giugno 2025

Tano, tornato da Madrid, si rende conto di provare sentimenti profondi per Gracia e decide di rompere con Elena. Nel frattempo, Julia, incapace di accettare la morte di suo padre, finge che sia ancora vivo e si chiude sempre più in sé stessa.

Paloma, sconvolta, confida a Esther di aver lasciato il lavoro per Paca, dopo che quest’ultima l’ha baciata. La giovane non sa come gestire la situazione e teme le conseguenze di questa rivelazione.

Puntata giovedì 19 giugno 2025

Il video di Lucía diventa virale e la ragazza si chiude ancora di più in sé stessa. Dopo averne parlato con Gracia, trova il coraggio di confidarsi con Miguel, che cerca di aiutarla.

Nel frattempo, Manuela è sempre più confusa sui suoi sentimenti e non sa chi ama davvero. Dani, però, intuisce che la giovane prova qualcosa per Alex e cerca di farle aprire gli occhi.

Puntata venerdì 20 giugno 2025

La situazione economica di Las Sabinas è sempre più critica, e i Molina devono prendere una decisione importante su Wilson. Nel frattempo, Paca continua a tramare contro Paloma, ma Gracia interviene per fermarla.

Nel frattempo, Miguel cerca di capire come affrontare la crisi con Esther, mentre Julia continua a fingere che suo padre sia ancora vivo, rifiutando di accettare la realtà.