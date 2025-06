La settimana dal 23 al 29 giugno 2025 di La Promessa, in onda su Rete 4, sarà segnata da scontri familiari, segreti svelati e scelte che cambieranno per sempre gli equilibri della tenuta. Manuel è pronto a rinunciare al titolo pur di stare con Jana, mentre Catalina e Pelayo annunciano la gravidanza. Margarita rompe il fidanzamento con Ayala, e Romulo, ancora in carcere, peggiora visibilmente. Intanto, la servitù si lascia andare a una festa che sfugge di mano.

La Promessa 23-29 giugno 2025: puntata lunedì 23 giugno 2025

La duchessa De Carril torna a La Promessa per osservare da vicino la crisi tra sua figlia Vera e Lope. La giovane cameriera, infatti, ha deciso di lasciare la tenuta, ma la madre, colpita dalla sincerità del cuoco, cerca di farle cambiare idea.

Nel frattempo, Romulo riceve visite in carcere, ma le sue condizioni fisiche e psicologiche peggiorano. Catalina, sempre più fragile, trova conforto nel fratello Manuel, che si mostra sinceramente felice per la gravidanza della sorella.

Puntata martedì 24 giugno 2025

Martina viene nuovamente minacciata dal conte De Ayala e si sfoga con Curro, accusandolo di nasconderle troppe cose, tra cui il fatto che Jana sia sua sorella.

Nel frattempo, Jana ha un duro scontro con Petra, che la accusa di essere solo l’amante di Manuel. Quest’ultimo, deciso a difendere la sua compagna, affronta i genitori e insiste per farle avere una stanza al piano nobile, scatenando l’ira di Cruz e Alonso.

La Promessa 23-29 giugno 2025: puntata mercoledì 25 giugno 2025

Manuel discute animatamente con i genitori: Alonso lo minaccia di diseredarlo, ma lui risponde che è disposto a perdere tutto, tranne Jana.

Intanto, Martina affronta Curro dopo aver saputo da Julia che lui e Jana sono fratelli. La ragazza è ferita per non essere stata messa al corrente.

Catalina e Pelayo annunciano la gravidanza alla servitù, brindando con entusiasmo. Ma la notizia, giunta anche al piano nobile, suscita scandalo e critiche. Solo Margarita prende le difese della figlia.

Puntata giovedì 26 giugno 2025

Ricardo si congratula con Pelayo, che però gli confessa di non essere felice: il bambino non è suo, e dentro di sé spera che Catalina lo perda.

Nel frattempo, Vera confida alla madre di voler lasciare La Promessa dopo l’ennesima discussione con Lope.

Margarita, stanca delle pressioni e delle minacce, comunica al conte De Ayala che non intende più sposarlo. Il nobile, però, non accetta il rifiuto.

La Promessa 23-29 giugno 2025: le puntate del week-end

Puntata venerdì 27 giugno 2025

Martina chiede a Julia se è innamorata di Curro, ma la ragazza nega, dicendo di pensare ancora a Paco.

Lope, disperato, chiede alla duchessa De Carril di convincere Vera a restare. La donna, colpita dalla sua sincerità, prova a far ragionare la figlia.

Catalina, sempre più legata a Jana, le propone di darsi del “tu”, riconoscendola come parte della famiglia.

Intanto, la servitù organizza una festa che degenera: tutti si ubriacano, e la situazione sfugge di mano.

Puntata sabato 28 giugno 2025

Burdina inizia a sospettare che Romulo stia coprendo Manuel in cambio di denaro.

Margarita lascia una lettera segreta a Cruz, mentre Jana riceve la visita della marchesa, che, su consiglio di Petra, le rivela che Manuel è pronto a lasciare La Promessa per lei.

Jana, ferita per non essere stata informata, affronta Manuel con rabbia, mettendo in discussione il loro futuro.

Puntata domenica 29 giugno 2025

Manuel, deciso a non cedere alle pressioni familiari, comunica a Cruz e Alonso che rinuncerà al titolo pur di stare con Jana.

Nel frattempo, Pelayo, sempre più oppresso, confida a Ricardo il suo pensiero più oscuro: spera che Catalina perda il bambino.

Jana, ancora scossa, si rifugia da Maria, mentre Romulo, in carcere, riceve una visita inattesa che potrebbe cambiare le sorti del processo.