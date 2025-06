La settimana dal 30 giugno al 4 luglio 2025 di Ritorno a Las Sabinas, in onda su Rai 1, sarà segnata da eventi drammatici e rivelazioni sconvolgenti. Lucas, infatti, viene rapito e la richiesta di riscatto getta Gracia nella disperazione. Paca, di conseguenza, approfitta della situazione per ottenere il controllo della tenuta, mentre Emilio rivela a Gracia un segreto devastante sulla morte di sua madre. Intanto, Esther affronta Paca per il suo passato con Laura, e Tomás, infine, scopre un testimone chiave nel caso Óscar.

Ritorno a Las Sabinas 30 giugno – 4 luglio 2025: puntata lunedì 30 giugno 2025

Gracia è in preda all’angoscia più profonda: Lucas non è mai arrivato a Barcellona dalla nonna e, per di più, non risponde al telefono. Dopo ore di silenzio assordante, riceve, infatti, una telefonata anonima. La notizia è sconvolgente: Lucas è stato rapito e i sequestratori chiedono un milione di euro per liberarlo. Pertanto, la situazione si fa immediatamente disperata.

Nel frattempo, María si rivela una presenza sempre più inquietante a Las Sabinas, mentre Emilio affronta Paca con estrema durezza, accusandola apertamente. Gracia, sconvolta dagli eventi, confida a Miguel la terribile verità sul rapimento e lui, di conseguenza, si offre immediatamente di aiutarla a trovare il denaro necessario per il riscatto.

Puntata martedì 1 luglio 2025

Paca, l’unica in grado di disporre di una somma di denaro così elevata, approfitta cinicamente della disperazione di Gracia e le propone, pertanto, di acquistare le sue quote della tenuta. La donna, pur riluttante e con il cuore a pezzi, accetta la proposta pur di salvare il figlio. Questo è un sacrificio immenso.

Esther, preoccupata per Miguel, che accompagna Gracia all’incontro con i rapitori, prende, quindi, una decisione coraggiosa per proteggerlo dal pericolo imminente. Di conseguenza, il suo gesto è altruista.

Intanto, Alex si reca da Tano per chiedere l’intervento urgente del Comune contro il progetto minerario di Paca, accusandola, inoltre, senza mezzi termini, della morte di Óscar. Questo crea ulteriori tensioni.

Ritorno a Las Sabinas 30 giugno – 4 luglio 2025: puntata mercoledì 2 luglio 2025

Lucas viene finalmente liberato e, perciò, torna a casa, ma il prezzo pagato da Gracia è altissimo, in quanto ha perso le sue quote della tenuta. La donna si reca, pertanto, da Paca per tentare di riacquistare le terre cedute, ma la dark lady rifiuta categoricamente la sua richiesta. Di conseguenza, Gracia si trova in una posizione difficile.

Nel frattempo, Tano consiglia vivamente ad Alex di rivolgersi direttamente alla Guardia Civil per denunciare il progetto di Paca e la presunta morte di Óscar. Quindi, la giustizia potrebbe intervenire.

Miguel, nel tentativo di riavvicinarsi a Lucas, non si rende conto, tuttavia, che sta mettendo seriamente a rischio il suo rapporto con Esther e Lucía. Pertanto, la sua buona intenzione potrebbe avere conseguenze negative sulla sua vita personale.

Puntata giovedì 3 luglio 2025

Paca viene interrogata dalla Guardia Civil e, inoltre, la notizia finisce subito sui giornali, facendole perdere, di conseguenza, gli appoggi politici necessari per l’approvazione del progetto minerario. Questo, quindi, rappresenta un duro colpo per i suoi piani.

Gracia, ancora scossa dagli eventi del rapimento, riceve da Emilio una confessione sconvolgente: la verità sulla morte di sua madre è molto diversa da quanto ha sempre creduto. Perciò, si apre un nuovo mistero.

Nel frattempo, María continua a seminare discordia tra i membri della famiglia, alimentando le tensioni. Allo stesso tempo, Esther affronta Paca per non averle mai rivelato la sua relazione con Laura, portando alla luce un segreto a lungo celato.

Puntata venerdì 4 luglio 2025

Tano chiede a Gracia di essere sincera sui sentimenti che prova per lui. La donna, però, è troppo turbata dagli eventi recenti per riuscire a rispondere onestamente. Per questo motivo, la conversazione si interrompe.

Tomás, intanto, riesce a scoprire l’identità del testimone segreto nel caso Óscar, un dettaglio che potrebbe cambiare, pertanto, le sorti dell’intera indagine e portare a nuove rivelazioni. Quindi, c’è un’importante svolta.

Paca, sempre più isolata e con poche alleate, si confida con Silvia, rivelandole un tormento che la perseguita da anni e che, di fatto, le causa grande sofferenza. Quali altri segreti emergeranno, dunque, in Ritorno a Las Sabinas?