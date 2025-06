Lunedì 30 giugno prende il via Wimbledon 2025. Il torneo, uno dei più importanti dell’intero circuito tennistico mondiale, è visibile, in Italia, a pagamento.

Wimbledon 2025, il calendario

Wimbledon è uno dei tornei più antichi fra quelli presenti nel calendario stagionale del tennis. La competizione, infatti, ha esordito nel 1877 e, da sempre, si svolge presso il All England Lawn Tennis and Croquet Club, posto a poca distanza dalla capitale britannica Londra. La superfice sulla quale si gioca è l’erba.

I primi incontri, come già detto, si svolgono a partire dal 30 giugno. In tale giornata iniziano, infatti, i match del primo turno, seguito, nei giorni successivi, dal secondo, terzo e quarto turno. Si entra nel vivo della competizione martedì 8 luglio, quando sono inseriti, in calendario, i quarti di finale. Il 10 luglio è la volta delle semifinali. Infine, sabato 12 luglio è in programma la finale del circuito femminile, seguita, ventiquattro ore dopo, dalla finale del singolare maschile.

Gli italiani più attesi

Sono numerosi gli atleti italiani che sperano di ottenere ottimi risultati nel corso di Wimbledon 2025. Il più atteso è senz’altro Jannik Sinner, reduce dalla finale persa contro Carlos Alcaraz al Roland Garros. In carriera, non è mai riuscito ad arrivare alla finale di Wimbledon: il suo massimo risultato è stata una semifinale, avvenuta nel 2023.

Nel circuito maschile è molto atteso anche Lorenzo Musetti, in ottimo stato di forma e che è riuscito a raggiungere le semifinali nello scorso anno. Altri italiani qualificati alla competizione sono Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi.

Per quanto riguarda il circuito femminile, aspira ad essere protagonista Jasmine Paolini, finalista dodici mesi fa e vincitrice degli Internazionali BNL di Roma. Altre tenniste sono Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Wimbledon 2025, dove vedere la competizione

In Italia, l’edizione 2025 di Wimbledon è visibile, in diretta e in maniera integrale, solamente a pagamento, tramite la piattaforma satellitare Sky. A tal proposito, il punto di riferimento è Sky Sport Tennis, rete tematica fruibile sul canale 203. Inoltre, è possibile seguire le varie partite del torneo anche in streaming ed on demand, tramite l’applicazione Sky Go.

Sia prima che dopo i match sono previsti degli spazi di approfondimento, durante i quali è analizzato ciò che è avvenuto in campo fino a quel momento. Le varie partite sono raccontate dalle oramai voci classiche del tennis italiano, fra le quali spiccano Elena Pero, Paolo Bertolucci e Luca Boschetto.