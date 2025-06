La settimana dal 30 giugno al 4 luglio 2025 di The Family, in onda su Canale 5, sarà segnata da eventi drammatici e colpi di scena. Bedri viene rapito da Babur, mentre Çeyrek, gravemente ustionato, evade dall’ospedale per vendicarsi. Il matrimonio tra Bedri e Yagmur si trasforma in tragedia, e la famiglia Soykan è, di fatto, costretta a dire addio a Cihan. Intanto, Devin affronta un parto ad altissimo rischio, generando grande preoccupazione.

The Family 30 giugno – 4 luglio 2025: puntata lunedì 30 giugno 2025

Durante l’addio al celibato, Bedri viene rapito da Babur, il quale lancia un messaggio minaccioso ad Aslan. Pertanto, la tensione è immediata.

Nel frattempo, Çeyrek, ustionato nel tentativo di recuperare il denaro rubato da Babur, viene ricoverato in ospedale. Nonostante le gravi condizioni, egli medita, tuttavia, vendetta, dimostrando la sua indole spietata.

Aslan e Cihan, determinati a chiudere la faida in corso, interrogano Çeyrek per ottenere informazioni su Babur. La situazione, però, sfugge rapidamente di mano, degenerando in modo imprevisto.

Puntata martedì 1 luglio 2025

Çeyrek, pur essendo sorvegliato in ospedale, riesce incredibilmente a fuggire. Egli si dirige, di conseguenza, al porto turistico, dove si stanno celebrando le nozze di Bedri e Yagmur, prefigurando una tragedia.

Durante il ricevimento, tenta di assassinare Aslan, ma colpisce Cihan, che si frappone coraggiosamente tra i due per proteggere suo fratello. L’uomo viene ferito mortalmente, gettando un’ombra scura sulla festa.

La tragedia sconvolge profondamente tutti i presenti. Aslan e Hülya, devastati dal dolore e dalla perdita, giurano vendetta e promettono, inoltre, di porre fine alla guerra una volta per tutte, con ogni mezzo necessario.

The Family 30 giugno – 4 luglio 2025: puntata mercoledì 2 luglio 2025

Cihan muore tragicamente tra le braccia di Aslan, lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia Soykan. Pertanto, la disperazione è palpabile per tutti.

Çeyrek viene catturato, ma Aslan decide di non ucciderlo subito; egli, infatti, vuole che soffra ulteriormente per le sue azioni. Questa decisione rivela la sua sete di vendetta.

Nel frattempo, Devin, ancora incinta, si prepara al parto, consapevole che la sua vita e, di conseguenza, quella del bambino sono in grave pericolo. La preoccupazione è enorme.

Yagmur, distrutta dal dolore e dallo shock per gli eventi recenti, si rifugia tra le braccia di Bedri, che cerca, peraltro, di proteggerla da nuove e imminenti minacce. Quindi, il loro legame si rafforza nella tragedia.

Puntata giovedì 3 luglio 2025

Aslan e Devin partecipano a un corso preparto, cercando, così, di ritrovare un po’ di serenità in un momento così turbolento. È un tentativo di normalità in mezzo al caos.

Hülya e Nedret riescono a smascherare Ferman, il quale proteggeva Çeyrek, minacciando Kiymet di morte per ottenere informazioni. Quindi, le loro macchinazioni vengono alla luce.

Cihan, prima di morire, aveva lasciato un messaggio toccante per Aslan, chiedendogli espressamente di proteggere la famiglia a ogni costo. Questo incarico pesa enormemente su Aslan.

Çeyrek, nel frattempo, viene trasferito in un luogo segreto, ma giura, comunque, che tornerà per completare la sua vendetta. Dunque, la minaccia persiste e si fa più concreta.

Puntata venerdì 4 luglio 2025

Durante il fidanzamento di Turgut e Asuman, Devin entra improvvisamente in travaglio. Il parto si rivela complicato e rischioso, ma Aslan le resta accanto, fornendo supporto costante. La tensione è, infatti, altissima, a causa dell’incertezza.

La vita di Devin è, purtroppo, appesa a un filo, creando grande apprensione per il suo destino e quello del nascituro.

Nel frattempo, Aslan riceve una lettera postuma da Cihan, che lo spinge profondamente a riflettere sul futuro della famiglia e sulle decisioni da prendere. Questo messaggio postumo ha un grande impatto emotivo su di lui.

Il destino di Devin e del bambino resta in sospeso, mentre la famiglia Soykan si prepara, così, a un nuovo capitolo, denso di sfide e incertezze, e deve affrontare le conseguenze degli eventi accaduti.