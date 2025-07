Venerdì 4 luglio prende il via il GP di Silverstone 2025 di Formula 1. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario del mondiale.

Formula 1 GP Silverstone 2025, classifica e curiosità sul tracciato

Il Gran Premio di Silverstone, anche nel 2025, si svolge nell’omonimo circuito. Si tratta di uno dei tracciati storici della Formula 1: qui, infatti, nel 1950 si è svolta la prima gara in assoluto del campionato. Oggi, dopo alcune migliorie apportate, il circuito è lungo poco più di 5,8 km e possiede, in totale, 18 curve.

Nella categoria, il record per il giro più veloce appartiene a Max Vestappen, pilota della Red Bull che nell’agosto del 2020 ha interrotto il cronometro a 1’27″097. Negli ultimi anni, sul circuito di Silverstone ha spesso dominato Lewis Hamilton, oggi pilota in forza alla Ferrari, che dal 2014 ad oggi è sempre arrivato sul podio, vincendo in ben otto occasioni.

Gli orari delle varie sessioni e la programmazione tv

Il 4 luglio, il GP di Silvertsone 2025 di Formula 1 propone le prime due sessioni di prove libere. Esse sono in programma alle ore 13:30 ed alle 17:00 e, come avviene oramai da anni, sono visibili esclusivamente su Sky, tramite la rete tematica Sky Sport Formula 1 (canale 207).

Sabato 5 luglio, le monoposto tornano in pista alle ore 12:30 per la terza ed ultima prova libera, che ha la medesima programmazione tv delle due precedenti. Segue, dalle 16:00, la sessione delle Qualifiche, al termine delle quali è reso noto l’ordine di partenza per la gara. L’appuntamento è visibile in diretta solo su Sky, mentre gli appassionati possono seguirla in chiaro, ma in differita, su TV8 dalle 18:00.

Infine, l’ultimo appuntamento inserito nel calendario del GP di Silverstone 2025 di Formula 1 è la gara. Essa si svolge domenica 6 luglio, dalle ore 16:00, ed è proposta in diretta su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno (canale 201). Per vederla in chiaro e in differita, su TV8, occorre attendere alle ore 19:00.

Formula 1 GP Silverstone 2025, i telecronisti

La telecronaca di tutte le sessioni del GP di Silverstone di Formula 1 è firmata da Carlo Vanzini e Marc Genè. I due possono contare sulle analisi tecniche realizzate da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono le sessioni sono guidati da Davide Camicioli e Vicky Piria. Attesi, inoltre, dei collegamenti con Mara Sangiorgio, per tutto il fine settimana inviata ai box. Infine, le rubriche denominate Race Anatomy, condotte da Fabio Tavelli, analizzano tutto ciò che è avvenuto in pista.