La terza settimana di Forbidden Fruit, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14:10, sarà un turbine di emozioni con le anticipazioni 14-20 luglio 2025. Yildiz si dichiara a Halit, mentre Ender trama vendetta e cerca di riconquistare il suo status sociale. Zeynep e Alihan si avvicinano sempre di più, ma l’arrivo di Lal e le manovre di Ender rischiano di mandare tutto all’aria. Intanto, Serdar ricatta Yildiz, e Azra diventa il nuovo bersaglio delle due rivali.

Forbidden Fruit 14–20 luglio 2025: lunedì 14 luglio 2025

Alihan invita Zeynep a casa sua per una serata speciale. Lei, seppur titubante, accetta. Tra i due, quindi, nasce una nuova intimità. Nel frattempo, Yildiz inizia a lavorare come cameriera per Halit. Si scontra, però, subito con Duygu. Per vendicarsi, Yildiz inganna Zerrin. Le fa credere, infatti, che Duygu trami con Ender. Ender, intanto, si intrufola nella villa per recuperare i suoi effetti.

Martedì 15 luglio 2025

Ender partecipa a una festa con Caner e incontra Zehra. Le due donne litigano. Ender, quindi, approfitta della confusione per rubare un oggetto. Poi, si reca da Halit per vedere Erim, ma litiga anche con lui. Yildiz, invece, giura a Halit di non aver mai tramato con Ender. Per ingelosirlo, però, Sengul le presenta Serdar. Intanto, Alihan e Zeynep cenano insieme, avvicinandosi ulteriormente. Ender, infine, si presenta a sorpresa a una cena di famiglia.

Forbidden Fruit 14–20 luglio 2025: mercoledì 16 luglio 2025

Caner scopre che Yildiz voleva sposarlo. Lo riferisce, perciò, a Ender. Lei, di conseguenza, ordina a Metin di raccontarlo a Halit. Intanto, Serdar viene assunto da Halit grazie all’intervento di Yildiz. Ender, inoltre, scopre che Zeynep lavora per Alihan. Sospetta, quindi, che le due sorelle stiano tramando. Metin confessa a Halit di aver avuto una relazione con Yildiz. Lei, però, nega tutto. Ender, infine, irrompe nell’ufficio di Alihan e accusa Zeynep.

Giovedì 17 luglio 2025

Ender rivela a Zerrin e Lila che Halit e Yildiz sono sempre più vicini. Lo stesso vale, inoltre, per Alihan e Zeynep. Zerrin, quindi, corre dal fratello. Chiede, infatti, il licenziamento immediato di Zeynep. Ender, nel frattempo, semina zizzania tra Lal e Alihan. Fa esplodere, così, la gelosia della ragazza. Serdar, infine, continua a ricattare Yildiz.

Forbidden Fruit 14–20 luglio 2025: Venerdì 18 luglio 2025

Halit è deluso da Yildiz. Per questo, accetta l’invito a cena di Azra. La notizia, però, allarma sia Ender che Yildiz. Entrambe, quindi, iniziano a tramare contro la nuova rivale. Nel frattempo, Lal si presenta ubriaca a casa di Alihan. Intanto, Ender cerca foto compromettenti di Azra. Tra Zeynep e Alihan, inoltre, nasce una nuova tensione. Yildiz, infine, dichiara i suoi sentimenti a Halit.

Sabato 19 e domenica 20 luglio 2025

La soap non andrà in onda nel weekend. Ecco la programmazione: