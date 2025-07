Venerdì 18 luglio prende il via il weekend del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP. La tre giorni di motomondiale si svolge nel circuito costruito intorno alla città Brno.

MotoGP Gran Premio Repubblica Ceca, il venerdì si svolgono le prove libere

Il tracciato di Brno ha una lunghezza di poco superiore ai 5 km e 400 metri. In totale, contiene quattordici curve: otto sono rivolte a destra, mentre le restanti verso sinistra. La conformazione odierna del circuito risale al 1987, anno a partire dal quale si è sempre disputato il Gran Premio di MotoGP, eccezion fatta per quello del 1992, fino allo stop del 2020, ultimo GP ad essersi qui disputato.

Dopo cinque anni di pausa, dunque, tornano ad accendersi i semafori verdi della pista. Nell’ultima gara qui disputata la vittoria era andata a Brad Binder, a bordo della KTM. Il record su pista per il giro più veloce risale, invece, al 2014, quando lo spagnolo Dani Pedrosa, con una Honda, ha siglato il tempo di 1’56.027.

Il calendario

Il calendario del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP parte, dunque, il 18 luglio. Alle ore 10:40 si svolge la prima sessione di prove libere, seguite, nel pomeriggio dalle 14:55, con le pre qualifiche.

Il giorno seguente, sabato 19 luglio, alle ore 10:05 sono in programma le seconde ed ultime prove libere del fine settimana. Pochi minuti più tardi, alle 10:40, prendono il via le qualifiche, sessione che determina le posizioni sulla griglia di partenza per la sprint race e per la gara. Infine, alle 14:55 della medesima giornata si svolge la sprint, vera e propria gara ma con numero ridotto di giri e che assegna i primi punti del fine settimana.

Infine, domenica 20 luglio, il Gran Premio della Repubblica Ceca giunge al termine con la gara. Essa giunge prende inizio alle 14:00.

MotoGP Gran Premio Repubblica Ceca, i telecronisti e la programmazione tv

Tutte le sessioni del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sono trasmesse, in diretta, su Sky, mediante la rete tematica Sky Sport MotoGP (canale 208). In chiaro, invece, TV8 propone la sprint in diretta, mentre la gara è proposta in differita alle 17:00.

Tutte le sessioni del fine settimana di MotoGP sono commentate da Guido Meda e da Mauro Sanchini. Gli inviati ai box, per raccogliere in tempo reale le voci dei protagonisti, sono Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. Infine, per un’analisi approfondita del weekend di corsa torna Race Anatomy MotoGP, spazio di approfondimento che ha come padrona di casa Vera Spadini.