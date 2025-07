La soap spagnola La Promessa 28 luglio – 3 agosto 2025 prosegue su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40, con episodi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. In questa settimana, Jana fatica ad adattarsi alla vita nobile, mentre Cruz intensifica il controllo su di lei. Curro è sempre più vicino al matrimonio con Julia, ma le pressioni familiari lo mettono in crisi. Così, intanto, Catalina e Pelayo fissano la data delle nozze, e Martina continua a provocare il conte Ayala con domande scottanti.

La Promessa 28 luglio – 3 agosto 2025: Lunedì 28 luglio

Manuel propone a Jana di indossare gli abiti di Leonor, ma la decisione scatena l’ira di Cruz, che decide di occuparsi personalmente del guardaroba della ragazza.

Lorenzo cerca di convincere Curro a sposare Julia, ricattandolo moralmente.

Per esempio, i rapporti tra i Marchesi e i Duchi de Los Infantes si fanno tesi per le voci su una presunta relazione tra Alonso e Maria Antonia.

Martedì 29 luglio

Petra ricatta Marcelo, convinta che sia il marito segreto di Teresa, e lo accusa anche della sparizione del crocifisso.

Catalina e Pelayo confermano la loro volontà di sposarsi.

Jana continua a sentirsi a disagio tra i nobili e cerca rifugio tra le sue vecchie amiche, ma Cruz ordina a Petra di sorvegliarla.

La Promessa 28 luglio – 3 agosto 2025: Mercoledì 30 luglio

Alonso rifiuta di accompagnare Cruz alla festa dei Duchi de Los Infantes. Teresa prende le misure a Jana per confezionarle nuovi abiti.

Samuel confessa a Maria di aver rubato il crocifisso. Marcelo esprime il desiderio di trasferirsi in Portogallo. Curro si confida con Martina, ammettendo di sentirsi intrappolato.

Giovedì 31 luglio

Cruz organizza una cena di benvenuto per Jana, che però continua a evitare i pasti con la famiglia. Catalina e Pelayo fissano la data delle nozze, che sarà celebrata da Padre Samuel.

Martina provoca il conte Ayala con domande sui suoi rapporti con la servitù.

Rómulo viene assunto alla tenuta.

La Promessa 28 luglio – 3 agosto 2025: Venerdì 1 agosto

Manuel cerca di calmare le tensioni familiari, convincendo il padre ad accompagnare la madre alla festa dei Duchi de Urbizu. Alonso tenta di dissuadere Curro dal matrimonio con Julia.

Teresa comunica a Marcelo la decisione di restare a La Promessa. Jana abbandona la cena in suo onore, visibilmente a disagio.

La Promessa 28 luglio – 3 agosto 2025: Sabato 2 agosto

Padre Samuel restituisce il crocifisso a Don Ricardo, ma Maria lo accusa di essere il ladro. Martina continua a mettere sotto pressione Ayala, mentre Jana si allontana dalla tavola.

Catalina definisce i dettagli delle nozze e invita tutto il personale alla cerimonia.

Domenica 3 agosto

Gloria, l’istitutrice, arriva alla tenuta e impone nuove regole a Jana, che si sente sempre più isolata. Alonso chiede a Ayala di lasciare La Promessa.

Pelayo e Catalina si preparano al matrimonio, ma il conte nasconde ancora dubbi e segreti. Don Samuel mostra un lato aggressivo quando Maria accusato.

