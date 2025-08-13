Nonostante l’assenza della Serie A in versione integrale, i palinsesti 2025-2026 del calcio di Sky si prospettano ricchi di novità. Nella prossima stagione saranno trasmesse oltre 2 mila partite.

Sky palinsesti calcio 2025-2026, i campionati nazionali

I palinsesti Sky relativi al calcio contengono, in primis, la Serie A. Come già avvenuto l’anno scorso, la piattaforma satellitare manda in onda, in co-esclusiva con DAZN, tre partite per ogni turno. Sky, in particolare, propone almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato, tra cui 4 scontri diretti tra le big. La massima competizione calcistica del nostro paese prende il via il 23 agosto. A partire dal giorno prima, su Sky sono mandate in onda anche le varie sfide della Serie C.

Ma nei palinsesti di Sky 2025-2026 è approfondito il calcio internazionale. Sono numerosi i campionati esteri proposti, fra cui spicca il ritorno della Ligue 1 francese, al via il 15 agosto. Sempre a Ferragosto inizia la Premier League inglese, per cui la piattaforma satellitare detiene i diritti tv fino al 2028. Il 22 agosto, infine, è la volta della Bundesliga tedesca.

Le coppe europee

Nei palinsesti Sky della stagione 2025-2026 sono protagoniste le coppe europee. Dopo i preliminari del 19/20 e del 26/27 agosto, il 16 settembre è prevista la prima giornata della Champions League. L’emittente trasmette, in diretta ed esclusiva, ben 185 partite su 203. Sempre Sky, poi, offre ai propri abbonati tutte le partite di Europa League (dal 24 settembre) e della Conference League (dal 2 ottobre).

Nel corso della prossima stagione di calcio, Sky manda in onda gli appuntamenti con le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Tali incontri sono in programma dal 4 al 9 settembre, oltre che dal 9 al 14 ottobre e dal 13 al 18 novembre. Il 26 ed il 31 marzo ci sono i playoff.

Infine, spazio anche al calcio femminile. Il 22 agosto, le reti della piattaforma propongono la Women’s Cup, mentre a gennaio è la volta della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, seguita a partire dai quarti di finale.

Sky palinsesti calcio 2025-2026, nasce lo Sky Sport Skill

Il racconto della stagione calcistica 2025-2026 su Sky è arricchito da vari spazi di approfondimento. Nasce lo Sky Sport Skill, per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Confermato, poi, lo Sky Sport Tech, strumento che consente di ricostruire nel dettaglio momenti e tattiche direttamente sul campo.

La domenica sera, al termine del posticipo di Serie A, torna Sky Calcio Club, che quest’anno festeggia il decimo anniversario. La notte di calcio si chiude con Goleador l’ora dei gol con Martina Quaranta. Il lunedì è la volta della nuova versione de L’Originale con Alessandro Boban, Fayna, Veronica Baldaccini e Gianluca Di Marzio.

Infine, sono inserite in programmazione varie produzioni originali. Giorgio Porrà racconterà i grandi protagonisti del calcio ne L’Uomo della Domenica. A Federico Buffa e Federico Ferri è affidata la conduzione di Federico Buffa Talks. Per discutere del grande fascino del calcio inglese c’è Di Canio Premier Special con Paolo Di Canio.