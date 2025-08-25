Nella settimana dal 25 al 31 agosto 2025 della soap opera If You Love , il matrimonio tra Ates e Leyla si trasforma in uno scandalo. Infatti, la verità sul passato di Leyla emerge in modo clamoroso. I servizi sociali, di conseguenza, minacciano di portare via i bambini. La famiglia Arcali, quindi, rischia di sgretolarsi per sempre. Tuttavia, proprio quando tutto sembra perduto, l’amore trova il modo di ricucire le ferite. Regalerà, infatti, un finale del tutto inaspettato. La soap turca prosegue la sua corsa su Canale 5 ogni pomeriggio alle 15:15. Gli episodi, inoltre, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

If You Love 25–31 agosto 2025: Lunedì 25 agosto

Leyla è tormentata. Vorrebbe infatti confessare ad Ates la sua vita da truffatrice. Tuttavia, la paura di perderlo la paralizza completamente. Nel frattempo, Meryem rivela a Mert la verità sul suo passato. La ragazza, infatti, teme che lui possa tradirla. Yakup, intanto, scopre che Fusun ha rubato dei bozzetti. Decide, quindi, di usarli per poterla ricattare. Ates, inoltre, propone a Leyla un accordo prematrimoniale. Lei, però, interpreta questo gesto come un segno di sfiducia. Durante la cerimonia, infatti, accade l’impensabile. Ates prende il microfono e accusa Leyla di essere una truffatrice. Lascia, di conseguenza, tutti gli invitati sotto shock.

Martedì 26 agosto

Dopo lo scandalo, Leyla fugge disperata dal ricevimento. La sua amica Firuze, per fortuna, la aiuta. Nel frattempo, Meryem, Baris e Yakup si rifugiano in una casa abbandonata. Sono decisi, infatti, a cambiare finalmente vita. Fusun, furiosa per l’umiliazione, denuncia Ates ai servizi sociali. Di conseguenza, gli ispettori arrivano alla tenuta per valutare la situazione. L’equilibrio familiare, quindi, è in grave pericolo.

If You Love 25–31 agosto 2025: Mercoledì 27 agosto

Gli assistenti sociali avvertono Ates e Leyla. I loro continui litigi, infatti, stanno danneggiando i bambini. Per non perdere l’affidamento, quindi, decidono di fingere. Fingono di essere una coppia felice e molto unita. Durante una breve vacanza, la passione tra loro riaffiora. Tuttavia, entrambi cercano di reprimere i loro sentimenti. Non vogliono, infatti, complicare ulteriormente le cose.

Giovedì 28 agosto

I bambini, molto furbi, iniziano a sospettare qualcosa. Capiscono che il matrimonio tra Ates e Leyla è una messinscena. Nel frattempo, Ilter lascia inaspettatamente la villa. La sua partenza, infatti, causa grande tristezza tra i piccoli. Meryem e Baris, intanto, tornano a lavorare per Ates. Bige, inoltre, nota delle incongruenze nella collezione di Fusun. Confronta i bozzetti e capisce che qualcosa non torna.

If You Love 25–31 agosto 2025: Venerdì 29 agosto

Fusun convince la madre di Firuze a firmare un contratto vantaggioso. Ates, intanto, viene convocato dalla Commissione Disciplinare scolastica. Deve rispondere, infatti, di una rissa tra i suoi fratellastri. Provocato, purtroppo, perde le staffe e i ragazzi vengono sospesi. Durante la vacanza, Ates e Leyla si riavvicinano ancora. Decidono, però, di non lasciarsi andare completamente. Sono consapevoli, infatti, delle possibili, gravi conseguenze.

If You Love 25-31 agosto 2025: Sabato 30 agosto

Più tardi, Ates riceve una telefonata rivelatrice. Questa svela un patto segreto tra Fusun e Umut. Inizialmente, decide di ignorare la cosa per orgoglio. Ma l’amore per i fratellini lo spinge a intervenire. Si presenta, quindi, in tribunale per l’udienza sull’affidamento. Nel frattempo, Leyla firma le pratiche del divorzio. Subito dopo, però, lo porta nei luoghi della sua infanzia. Vuole fargli capire chi è davvero, senza maschere. I due, quindi, si confrontano in modo profondo e sincero.

If You Love 25–31 agosto 2025: Domenica 31 agosto

Infine, arriva il giorno del gran finale di stagione. Il giudice ascolta le testimonianze toccanti dei bambini. Loro, infatti, chiedono di restare con Ates e Leyla. L’affidamento viene quindi assegnato ad Ates. Leyla, a sorpresa, decide di restare accanto a lui. Rinuncia, infatti, alla sua fuga. La famiglia, finalmente riunita, organizza una grande festa. L’ultima scena, infatti, mostra tutti sereni e felici. Sono pronti a costruire una nuova vita insieme.

Dove vederla

La soap va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15:15. Le repliche, inoltre, sono disponibili su Mediaset Infinity. Il gran finale di stagione, previsto per domenica 31 agosto, conclude la storia. Regala, infatti, un lieto fine emozionante.