La soap turca If You Love (Ya Çok Seversen) continua la sua messa in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15:15, in particolare, nella settimana che va dall’1 al 7 settembre 2025, la trama si infittisce quando Ates smaschera pubblicamente Leyla, mentre invece Fusun trama per ottenere l’affidamento dei bambini. Di conseguenza, il finale di stagione porta con sé una rivelazione sconvolgente: Firuze è la vera madre di Leyla.

If You Love 1-7 settembre 2025: lunedì 1 settembre

La settimana inizia con Ilgaz e Baris che trovano i bozzetti rubati da Fusun e li inviano a Leyla, riuscendo così a incastrare la zia. Nel frattempo, Ates, dopo la sconfitta in tribunale, propone a Leyla di partire per la Spagna con lui. Lei, tuttavia, si sente combattuta, poiché ha appena ritrovato sua madre e non vuole lasciarla. Parallelamente, la nuova tata Gonul entra subito in conflitto con Aydos e Berit, i quali, per vendetta, la rinchiudono in una stanza.

Martedì 2 settembre

Il giorno seguente, Leyla e Ates fanno visita a Umut per verificare come gestisce i bambini. Sebbene la situazione sembri sotto controllo, Gonul continua a destabilizzare l’ambiente. In un altro sviluppo, Mert e Meryem iniziano i preparativi per il loro matrimonio, mentre Ilgaz e Baris fanno finalmente pace. Un avvocato, inoltre, consiglia ad Ates di rafforzare la sua posizione legale se vuole riottenere la custodia dei piccoli.

If You Love 1-7 settembre 2025: mercoledì 3 settembre

A metà settimana, Baris e Leyla nascondono la scatola con i bozzetti nella stanza di Berit, ma Yakup la trova e decide di usarla per ricattare Fusun. Successivamente, Ates annuncia le sue imminenti nozze con Leyla, ma i bambini reagiscono male alla notizia. Di conseguenza, solo l’intervento di Ilter riesce a calmare gli animi. In un altro momento di tensione, Berit ruba l’anello di fidanzamento di Leyla, la quale sospetta subito di Yakup e lo affronta.

Giovedì 4 settembre

La situazione precipita durante la cerimonia, quando Ates prende il microfono e smaschera pubblicamente Leyla come truffatrice. Lei, umiliata, fugge, seguita da Baris, Meryem e Yakup, e insieme si rifugiano in una casa fatiscente. A questo punto, Leyla trova conforto in Firuze, mentre Umut e Bige si avvicinano sempre di più. Infine, Fusun denuncia Ates ai Servizi Sociali, mettendo a rischio la sua posizione.

If You Love 1-7 settembre 2025: venerdì 5 settembre

Il giorno dopo, gli ispettori arrivano alla tenuta e mettono in guardia Ates e Leyla, sottolineando come le loro continue tensioni stiano danneggiando i bambini. Pertanto, Leyla firma il divorzio, ma prima porta Ates nei luoghi della sua infanzia per raccontargli tutta la verità. Nel frattempo, Yakup rivela a Fusun dove si trova la madre di Leyla, mentre Firuze firma un contratto con la maison di moda di Fusun.

Sabato 6 settembre

Durante il fine settimana, Ates scopre che Fusun ha ceduto l’immagine di Leyla per una linea di gioielli e, furioso, la affronta. In un altro momento cruciale, Meryem confessa a Ilter la verità sulla banda. I bambini, intanto, iniziano a dubitare della sincerità del matrimonio tra Ates e Leyla. Parallelamente, Baris e Ilgaz vivono nuove tensioni a causa delle loro diverse origini sociali, ma un gesto inaspettato li riavvicina.

Domenica 7 settembre – Finale di stagione

La settimana si conclude con il finale di stagione. Durante una gita al mare, Aydos rischia di sparire, ma l’episodio contribuisce a riavvicinare Ates e Leyla. Successivamente, Fusun e Umut chiedono ufficialmente l’affidamento dei bambini, ma Leyla rivela il ricatto della zia. In un colpo di scena finale, Firuze confessa ad Ates di essere la madre biologica di Leyla, svelando una verità rimasta nascosta per anni. In definitiva, il finale è all’insegna dell’amore: Leyla e Ates si riappacificano, Ilgaz e Baris si innamorano, e persino Yakup trova l’amore.

Dove vederla

If You Love va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15:15. Inoltre, gli episodi sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.