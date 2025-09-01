La soap turca La forza di una donna (Kadın) continua la sua messa in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45, con gli episodi dall’1 al 5 settembre 2025, la trama si infittisce quando Enver confessa a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo, mentre invece Arif trova finalmente il coraggio di dichiararsi a Bahar. Tuttavia, l’incontro tra Enver e Sarp scatena una serie di eventi drammatici.

La forza di una donna 1-5 settembre 2025: lunedì 1 settembre

La settimana si apre con Enver che, tormentato dal segreto che lo consuma, rivela a Ceyda e Yeliz che Sarp non è morto. Di conseguenza, le due donne restano sconvolte e Yeliz entra nel panico. Nel frattempo, Bahar, preoccupata per l’assenza prolungata di Enver, si rivolge ad Arif per chiedere aiuto. Pertanto, Ceyda incoraggia Arif a dichiararsi e, allo stesso tempo, spinge Bahar ad aprirsi ai suoi sentimenti.

Martedì 2 settembre 2025

Il giorno seguente, Arif invita Bahar a colazione in un locale con vista mare e le confessa finalmente il suo amore. Parallelamente, Suat incontra Sirin e le promette del denaro in cambio di informazioni su Bahar e i bambini. Tuttavia, l’arrivo di Piril rischia di rovinare tutto, ma Suat la rassicura mostrandole il messaggio ricevuto da Sirin, che conferma la presenza di Arif nella vita di Bahar. In un altro sviluppo, Umran, seguendo il piano di Hikmet, sorprende Peyami e Bersan insieme e, furiosa, chiama Ceyda.

La forza di una donna 1-5 settembre 2025: mercoledì 3 settembre

A metà settimana, Hatice e Sirin informano Enver che Sarp è sposato con una donna ricca e ha due gemelli. Di conseguenza, Ceyda, dopo la messinscena con Umran, chiude definitivamente con Hikmet e lascia il suo lavoro al night club. Nel frattempo, Bahar racconta a Ceyda e Yeliz i dettagli dell’appuntamento con Arif. In un altro momento di tensione, Sirin, preoccupata per la vita del padre, informa Suat dell’incontro imminente tra Enver e Sarp, ignorando i consigli di Levent.

Giovedì 4 settembre 2025

Il giorno successivo, Enver affronta Sarp, rinfacciandogli tutte le sue colpe e intimandogli di non avvicinarsi a Bahar, Nisan e Doruk. A questo punto, Sarp, sconvolto, scopre che la sua ex moglie e i figli sono ancora vivi. Tuttavia, all’improvviso arrivano gli uomini di Suat: durante la fuga, Enver accusa un malore e, di conseguenza, Sarp lo porta in ospedale. Pertanto, i medici operano Enver d’urgenza, mentre la famiglia, insieme a Ceyda e Yeliz, attende il responso in sala d’attesa. Poco dopo, anche Jale arriva in ospedale per ottenere notizie dai medici.

La forza di una donna 1-5 settembre 2025: venerdì 5 settembre

La settimana si conclude quando il marito mette Piril di fronte a un bivio: deve scegliere tra lui e suo padre Suat. Fortunatamente, l’intervento di Enver ha un esito positivo, e i medici trasferiscono l’uomo in terapia intensiva. Nel frattempo, Sirin riceve la visita di uno degli uomini di Suat, che le consegna del denaro. Di conseguenza, la ragazza entra in crisi, non sapendo dove nasconderlo. In definitiva, la tensione resta alta, e il destino di Bahar, Sarp e dei bambini appare più incerto che mai.

Dove vederla

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45. Inoltre, gli episodi sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.