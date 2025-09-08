La soap turca La forza di una donna continua la sua messa in onda su Canale 5 alle 15:30, con episodi intensi e ricchi di colpi di scena, dall’8 al 13 settembre 2025, che mettono alla prova la resilienza di Bahar, il coraggio di Doruk e i segreti di Sarp. In particolare, la settimana si apre con un misterioso incontro in ospedale e si chiude con una rivelazione che potrebbe cambiare tutto.

La forza di una donna 8-13 settembre 2025: lunedì 8 settembre

La settimana inizia con Enver che, appena operato, chiede aiuto a Hatice per completare un ordine urgente di camicie insieme a Bahar, Ceyda e Yeliz, lavorando di nascosto nel laboratorio di Sema. Nel frattempo, Sarp torna in ospedale per restituire il telefono a Enver, ma inaspettatamente Doruk lo riconosce, rimanendo sconvolto. Parallelamente, Münir tenta di uccidere Enver per impedirgli di parlare con Alp, mentre la situazione si complica ulteriormente quando qualcuno trova Julide morta nella piscina di casa.

Martedì 9 settembre

Il giorno seguente, Doruk insiste con Nisan: è certo di aver visto suo padre. Nel frattempo, Piril, devastata dalla morte di sua madre, subisce la manipolazione di Suat, il quale fa sparire il corpo e racconta a Sarp una versione distorta dei fatti. In un altro momento di tensione, Enver confida ad Arif che qualcuno ha cercato di ucciderlo mentre era in terapia intensiva. Di conseguenza, Arif decide di portare via Bahar e i bambini per proteggerli.

La forza di una donna 8-13 settembre 2025: mercoledì 10 settembre

A metà settimana, Doruk continua a sostenere di aver visto Sarp, e di conseguenza Ceyda teme che la verità possa destabilizzare Bahar. Pertanto, durante una passeggiata, Arif chiede a Bahar se riuscirebbe mai a perdonare Sarp. Lei, dopo un momento di esitazione, risponde con un deciso “No”. La tensione tra i personaggi, quindi, cresce, mentre il passato torna a bussare con prepotenza.

Giovedì 11 settembre

Successivamente, Bahar affronta i figli e, con dolore, dice loro che il padre è morto e non tornerà mai più. Parallelamente, Hatice propone a Enver di tornare a casa con lei, suscitando la gelosia di Sirin. In un altro sviluppo, Arif comunica che le autorità hanno espulso Abbas dal Paese, il che significa che non potrà saldare l’ordine delle camicie, mettendo così in crisi il loro progetto.

La forza di una donna 8-13 settembre 2025: venerdì 12 settembre

La settimana si conclude quando Jale, per errore, rivela a Bahar che un uomo di nome Sarp ha visitato Enver in ospedale. Sebbene Hatice cerchi di rassicurarla, dicendole che si tratta del figlio del fruttivendolo, Bahar non è affatto convinta. Nel frattempo, Ceyda e Yeliz, in gravi difficoltà economiche, decidono di vendere le camicie al mercato con l’aiuto di Arif, tenendo però Bahar all’oscuro di tutto.

Dove vederla

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 15:30. Inoltre, le repliche sono disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity.