La soap turca Forbidden Fruit prosegue la sua messa in onda su Canale 5 alle 14:10, con episodi carichi di tensione e colpi di scena dall’8 al 13 settembre 2025. In particolare, la notizia della gravidanza di Yildiz destabilizza gli equilibri familiari, mentre Ender mette in atto un piano crudele per smascherare la sua rivale. Parallelamente, Zeynep si ritrova coinvolta in una trappola, e Alihan affronta un rapimento inaspettato.

Forbidden Fruit 8–13 settembre 2025: lunedì 8 settembre

La settimana si apre con Halit che annuncia a Erim, Zehra e Lila che Yildiz è incinta. Tuttavia, la reazione è fredda, soprattutto da parte di Erim, che sperava in un riavvicinamento tra suo padre ed Ender. Nel frattempo, Alihan ordina a Hakan di licenziare Hira, mentre Ender, una volta informata della gravidanza, esplode di rabbia. In un altro momento, Zeynep riceve la notizia da Yildiz, ma rimane perplessa. Di conseguenza, Lila riferisce tutto a Zerrin, che si mostra subito ostile. Infine, le donne si incontrano per pianificare un attacco contro Yildiz e Zeynep.

Martedì 9 settembre

Il giorno seguente, Alihan scopre la relazione tra Emir e Lila e, furioso, licenzia l’amico, vietando alla nipote di vederlo. Di conseguenza, Lila, disperata, si confida con Zeynep, la quale promette di intercedere in suo favore. Poco dopo, Zerrin invita Zeynep a un tè, ma si tratta di una trappola orchestrata con Nuran, la madre di Hira, che la accusa del licenziamento della figlia. Nel frattempo, Ender, convinta che la gravidanza sia una minaccia, trama con Caner per far perdere il bambino a Yildiz.

Forbidden Fruit 8–13 settembre 2025: mercoledì 10 settembre

A metà settimana, Ender finge un malore per poter accedere allo studio del dottor Yusuf. Lì, scopre che Yildiz ha falsificato i risultati del test di gravidanza. Di conseguenza, il giorno dopo, si precipita da Halit per rivelargli la verità. Parallelamente, Hira rapisce Alihan, ma lui riesce a fuggire e racconta subito tutto a Zeynep e Hakan.

Giovedì 11 settembre

Successivamente, Halit, sconvolto dalla rivelazione, obbliga Yildiz a rifare il test, ma il risultato è positivo: Yildiz è davvero incinta. Poco dopo, Zeynep sente per caso Halit confessare ad Alihan di non voler diventare di nuovo padre. A questo punto, Yildiz chiede a Halit di licenziare Ender, e lui acconsente. Pertanto, Ender, furiosa, si allea con Kemal per vendicarsi.

Forbidden Fruit 8–13 settembre 2025: venerdì 12 settembre

Il giorno dopo, Zeynep e Hakan scoprono di avere una sintonia inaspettata. Nel frattempo, Ender cerca di convincere Alihan a mantenere Caner in azienda. In un altro momento, Halit si mostra freddo con Yildiz, mentre Kemal propone a Ender un piano per distruggere tutto ciò che Halit possiede.

Sabato 13 settembre

La settimana si conclude con Yildiz che, sentendosi sempre più isolata, teme per il futuro del suo bambino. Parallelamente, Zeynep affronta Nuran in un secondo, acceso scontro pubblico. Ender, decisa a colpire la sua rivale, si introduce nuovamente nello studio medico per ottenere prove contro Yildiz. Infine, la tensione tra Halit e Alihan cresce, mentre Zeynep scopre un segreto che potrebbe cambiare tutto.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10. Inoltre, le repliche sono disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity.