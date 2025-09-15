La soap spagnola La Promessa prosegue su Rete 4 alle 19:40 con gli episodi in prima visione assoluta dal 15 al 21 settembre 2025. Dopo il ritorno di Jana alla tenuta, Manuel decide di non perdere altro tempo. Annuncia, infatti, le nozze imminenti. Mentre la servitù si prepara per il grande evento, Cruz tenta di ostacolare il matrimonio. E Leocadia fa una confessione che sconvolge Catalina.

La Promessa 15-21 settembre 2025: lunedì 15 settembre

La settimana si apre con il ritorno di Jana a casa, sana e salva dopo la sua fuga. Di conseguenza, sorprende sia la servitù sia Manuel. I due, quindi, decidono di sposarsi il prima possibile. Jana, inoltre, vuole che tutta la servitù partecipi alle nozze. Tuttavia, Cruz è fermamente contraria. Ciononostante, Manuel ignora le proteste della madre. E si schiera, peraltro, apertamente con la sua amata Jana.

Martedì 16 settembre

Il giorno seguente, Cruz è sempre più nervosa. Infatti, è preoccupata sia per l’arrivo di Leocadia sia per l’imminente matrimonio. Di conseguenza, la marchesa tenta di convincere Manuel a rimandare le nozze. Lui, però, si mostra del tutto irremovibile. Nel frattempo, Jana continua con i preparativi. E riceve, peraltro, il pieno sostegno di Catalina e Maria.

La Promessa 15-21 settembre 2025: mercoledì 17 settembre

A metà settimana, Manuel affronta sua madre Cruz. E le impone, quindi, di rispettare la sua decisione. A questo punto, Alonso appoggia il figlio. E stabilisce, inoltre, che le nozze si celebreranno entro due giorni. Tuttavia, Cruz cerca di escludere parte della servitù dalla cerimonia. Ma Jana, fortunatamente, si oppone con fermezza.

Giovedì 18 settembre

Successivamente, Leocadia fa una confessione a Catalina. Le rivela, infatti, di essere stata una madre single. Questa rivelazione, di conseguenza, crea tensione. Ma anche, peraltro, una certa empatia tra le due donne. Nel frattempo, alla tenuta fervono i preparativi per il matrimonio. Infine, la famiglia sceglie Lorenzo per accompagnare Jana all’altare.

La Promessa 15-21 settembre 2025: venerdì 19 settembre

Il giorno dopo, Jana inizia ad avere dei dubbi su Cruz. Teme, infatti, che la marchesa possa sabotare le sue nozze. Di conseguenza, Catalina cerca di rassicurarla. Mentre Manuel, dal canto suo, è determinato a proteggerla. Nel frattempo, Cruz si mostra gentile. Ma in realtà, nasconde un piano malvagio.

Sabato 20 settembre

Durante il fine settimana, arriva finalmente il giorno delle nozze. Infatti, Jana e Manuel si sposano davanti a tutta la tenuta. La cerimonia, peraltro, è molto emozionante. Tuttavia, Cruz è l’unica a non gioire. Infatti, la marchesa osserva tutto con freddezza. E, nell’ombra, medita la sua vendetta.

Domenica 21 settembre

La settimana si conclude con Jana e Manuel. I due, infatti, iniziano la loro vita da marito e moglie. Nel frattempo, però, Cruz trama nell’ombra. E coinvolge, inoltre, Lorenzo in un nuovo e diabolico piano. Infine, Catalina riceve una lettera misteriosa. Una lettera, peraltro, che potrebbe cambiare tutto.

