La soap turca Forbidden Fruit prosegue su Canale 5 alle 14:10 con gli episodi dal 22 al 26 settembre 2025 ricchi di tensione e colpi di scena. Zeynep diventa co-direttrice della Falcon Airlines. Si allea con Halit contro Alihan. Lui, di conseguenza, si sente tradito. Ender rilascia un’intervista provocatoria. E Yildiz affronta nuove tensioni familiari.

Forbidden Fruit 22–26 settembre 2025: lunedì 22 settembre

La settimana si apre con Alihan che, sentendosi sconvolto, confessa a Zerrin una cosa importante. Si sente, infatti, profondamente tradito da Zeynep. La donna, tuttavia, fatica a comprendere le sue motivazioni. Nel frattempo, Lila teme di non poter più vedere suo zio. Mentre Erim, invece, non capisce il comportamento di Ender.

Martedì 23 settembre

Il giorno dopo, Zeynep prende possesso del suo nuovo ufficio. Si trova, infatti, alla Falcon Airlines. Parallelamente, Zerrin, molto turbata, confida a Halit di aver avuto una discussione. Ha discusso, infatti, con Alihan. Durante la lite, peraltro, lui ha insinuato una cosa grave. Ha detto, infatti, che Halit avrebbe avuto una relazione con la loro madre. In un altro momento, Hakan rivela a Zeynep una novità. Irem, infatti, ha deciso di chiudere la loro relazione.

Forbidden Fruit 22–26 settembre 2025: mercoledì 24 settembre

A metà settimana, Erim respinge sua madre Ender. Lei, infatti, lo attende fuori da scuola. Poco dopo, il suo amico Alp gli presenta un nuovo gruppo di amici. Si tratta, infatti, di Furkan, Umit e Celal. Nel frattempo, Zeynep si reca alla concessionaria di Dundar. E i due, di conseguenza, finiscono per litigare. In un altro momento, Yildiz chiede a Halit di uscire a cena. Vorrebbe, infatti, uscire con sua sorella e sua cugina. E lui, a sorpresa, acconsente.

Giovedì 25 settembre

Successivamente, durante la cena, le tre ragazze esagerano con l’alcol. Infatti, Yildiz, Zeynep e Irem si lasciano andare. Di conseguenza, in preda all’euforia, Zeynep scrive ad Alihan. E Irem, invece, scrive ad Hakan. Pertanto, i due uomini accorrono subito al ristorante. Vogliono, infatti, riportarle a casa sane e salve. Halit, però, è furioso per il loro rientro a notte fonda. E di conseguenza, proibisce a Yildiz di uscire di nuovo da sola.

Forbidden Fruit 22–26 settembre 2025: venerdì 26 settembre

La settimana si conclude con Erim che invita a casa i suoi nuovi amici. Yildiz, tuttavia, è infastidita dalla loro maleducazione. E di conseguenza, li caccia via. Nel frattempo, Dundar si presenta davanti alla Falcon Airlines. Lo fa, infatti, con alcune auto come gesto di scuse verso Zeynep. Alihan, peraltro, assiste alla scena e si preoccupa. Ma Zeynep, però, lo mette subito al suo posto. Infine, Ender rilascia un’intervista sul suo matrimonio. Lo fa, peraltro, proprio davanti a Zeynep, che rimane molto turbata.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10. Le repliche sono disponibili su Mediaset Infinity.