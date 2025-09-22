La soap spagnola La Promessa prosegue su Rete 4 alle 19:40 con gli episodi in prima visione assoluta dal 22 al 28 settembre 2025. Catalina rischia la vita per una gravidanza gemellare. Santos scopre che sua madre è viva e affronta il padre. Romulo confessa a Cruz un segreto del passato. E Pia rivela una verità che cambia tutto.

La Promessa 22–28 settembre 2025: lunedì 22 settembre

La settimana inizia con Petra che rivela a Santos che sua madre è viva. Di conseguenza, il ragazzo, sconvolto, affronta suo padre Ricardo. Lui, quindi, ammette di avergli mentito per proteggerlo. Nel frattempo, Catalina ha un’emorragia. E viene, perciò, ricoverata d’urgenza. La notizia, peraltro, preoccupa tutta la tenuta.

Martedì 23 settembre

Il giorno seguente, Romulo confessa a Cruz le sue ragioni. Le spiega, infatti, perché anni prima ha risparmiato la vita a Leocadia. Parallelamente, Manuel chiede a Cruz di convincere Catalina a restare. Lei, però, rifiuta con fermezza. In un altro sviluppo, Lope e Marcelo scoprono una stanza segreta. Una stanza, peraltro, abbandonata e priva di finestre.

La Promessa 22–28 settembre 2025: mercoledì 24 settembre

A metà settimana, il medico informa Don Alonso di una novità. Catalina, infatti, aspetta due gemelli. Di conseguenza, il marchese è molto preoccupato. E decide, quindi, che la ragazza deve restare alla tenuta. Catalina, però, è testarda. E non vuole, perciò, ascoltare nessuno.

Giovedì 25 settembre

Successivamente, Pia rivela a Santos una verità sconvolgente. Fu sua madre, infatti, e non il padre, ad abbandonare la famiglia. Questa notizia, di conseguenza, sconvolge profondamente il ragazzo. E inizia, quindi, a vedere Ricardo sotto una nuova luce. Petra, nel frattempo, lo sprona a cercare altre risposte.

La Promessa 22–28 settembre 2025: venerdì 26 settembre

Il giorno dopo, Santos comprende finalmente il silenzio del padre. E, di conseguenza, si avvicina di nuovo a lui. Nel frattempo, le condizioni di Catalina peggiorano. E il medico, quindi, le impone riposo assoluto. Cruz, però, cerca di approfittare della situazione. Vuole, infatti, allontanarla definitivamente dalla tenuta.

Sabato 27 settembre

Durante il fine settimana, Don Alonso impone che Catalina resti. Deve restare, infatti, alla tenuta per motivi di salute. La ragazza, tuttavia, insiste nel voler partire. A questo punto, Jana cerca di farle cambiare idea.

Domenica 28 settembre

La settimana si conclude con Catalina che riceve una lettera misteriosa. Nel frattempo, Santos decide di incontrare sua madre. Cruz, invece, trama con Lorenzo. Vuole, infatti, mettere fine alla permanenza di Catalina.

Dove vederla

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40. Le repliche sono disponibili su Mediaset Infinity.