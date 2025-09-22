La soap turca La forza di una donna prosegue su Canale 5 alle 15:30 con episodi dal 22 al 27 settembre 2025 intensi e drammatici. Bahar si prepara all’intervento decisivo. Sarp affronta un pericolo mortale per proteggere Piril e i bambini. Sirin rivela un segreto scioccante. E Hatice scopre che la figlia ha un nuovo, misterioso fidanzato.

La forza di una donna 22–27 settembre 2025: lunedì 22 settembre

La settimana si apre con Bahar che è pronta per il suo intervento. Tuttavia, un confronto con Sirin la destabilizza profondamente. Nel frattempo, Hatice trova in casa vestiti costosi e del denaro. Di conseguenza, chiede spiegazioni a Sirin. Lei, quindi, confessa di avere un fidanzato ricco che vuole mantenerla. In un altro momento, Sarp è deciso a vedere Bahar. Ma in ospedale, però, trova Ceyda ad attenderlo. Intanto, gli uomini di Nezir si avvicinano pericolosamente alla casa sul lago.

Martedì 23 settembre

Il giorno dopo, Sarp arriva alla casa sul lago. E lì, purtroppo, scopre che le guardie del corpo di Piril sono state uccise. Di conseguenza, teme che Azmi abbia rapito sua moglie e i figli. Ma in realtà, Piril è fuggita con i bambini. Vuole, infatti, cercare Sirin. Nel frattempo, Ceyda affronta Sarp in ospedale. E lo mette, peraltro, alle strette con le sue domande. Hatice, invece, è molto turbata dalla confessione di Sirin.

La forza di una donna 22–27 settembre 2025: mercoledì 24 settembre

A metà settimana, Bahar è ancora in convalescenza. E, di nascosto, chiama Arif. Ceyda, però, la sorprende. E le dice, quindi, chiaramente che Arif è l’uomo giusto per lei. Nel frattempo, Piril arriva a casa di Enver e Hatice. Porta, peraltro, con sé i suoi bambini. In un altro sviluppo, Munir incontra Yesim. Vuole, infatti, ottenere informazioni preziose su Nezir.

Giovedì 25 settembre

Successivamente, Sarp cerca di rintracciare Piril. Ma viene, purtroppo, intercettato dagli uomini di Nezir. Intanto, Bahar riceve notizie confortanti. Riguardano, infatti, il suo stato di salute. Parallelamente, Hatice affronta Sirin. Vuole, infatti, capire se il suo nuovo fidanzato sia davvero chi dice di essere. Infine, Ceyda confida a Enver un suo desiderio. Vorrebbe, infatti, aiutare Bahar a ricostruire la sua vita.

La forza di una donna 22–27 settembre 2025: venerdì 26 settembre

Il giorno dopo, Piril fa una rivelazione scioccante a Hatice. Le dice, infatti, che Sirin ha avuto una relazione segreta. Non solo con Sarp, ma anche con suo padre Suat. Di conseguenza, Enver, sconvolto, ha un malore. Nel frattempo, Bahar si prepara per il trapianto. Mentre Sirin, invece, si mostra disponibile a collaborare. Infine, Sarp decide di affrontare Azmi da solo.

Sabato 27 settembre

Durante il fine settimana, Bahar entra finalmente in sala operatoria. E anche Sirin, dal canto suo, si sottopone all’espianto del midollo. Nel frattempo, Sarp, ferito durante uno scontro, riesce a tornare in ospedale. Intanto, Doruk e Nisan sperano in un miracolo. E Hatice, infine, prega per la guarigione di sua figlia.

Dove vederla

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 15:30. Le repliche sono disponibili su Mediaset Infinity.